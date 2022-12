Det haster med lovendringer

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Allerede i 2017 beregnet Aftenposten, i kjølvannet av dokumentlekkasjen Paradise Papers, at norske myndigheter gikk glipp av nesten 23 milliarder kroner årlig på grunn av overskudd og formuer som ble flyttet til skatteparadiser.

Statistisk sentralbyrå (SSB) meldte i vår at antallet konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis har økt med 78 prosent siden 2014.

Nå viser den omfattende kartleggingen "Hvem, eier Norge?" i Dagens Næringsliv (DN) at nær 10.000 eiendommer her til lands helt eller delvis eies av selskaper i skatteparadiser.

Det handler om alt fra store næringsbygg, bygårder og dyre leiligheter i bynære områder – til store fabrikker og viktig infrastruktur som havneanlegg.

Og det handler, ifølge DN, om 250 vannkraftverk. Det reagerer flere partier kraftig på. Både Sp og Rødt har konkrete forslag.

"Vi skal endre loven slik at eiendommer med slike naturressurser ikke kan selges utenlands", sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold, til DN. Myhrvold og Sp vil se på mulighetene for å stramme inn blant annet konsesjonsregelverket med sikte på å gjøre det vanskeligere for utenlandske investorer å kjøpe.

Sp-forslaget er hensiktsmessig. Formålet med konsesjonsregelverket er blant annet å sikre bosetting i hele landet (konsesjonslovens paragraf 1, 5). Det kan dermed stilles krav om at kjøper har lokal tilknytning.

Myhrvold understreker at Sps mål er mer nasjonalt eierskap og mer nasjonal kontroll.

"At noen skummer kraftfløten i skatteparadiser som Luxembourg, må det settes en stopper for så snart som råd", sier nestleder i energikomiteen, Sofie Marhaug, fra Rødt til DN.

Rødt har foreslått å innføre tinglysningsplikt for eiendom, slik at det blir mulig å spore utenlandsk eierskap. Mange eiendomssalg går i dag under radaren gjennom såkalte blankoskjøter, som ikke tinglyses og dermed ikke er synlige for offentligheten.

Skattedirektør Nina Schancke Funnemark bekrefter overfor DN at skattemyndighetene per i dag ikke har kilder til å finne ut hvem eierne i skatteparadiser er.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ba i sommer Skattedirektoratet om å kartlegge omfanget av skjult eierskap til fast eiendom i Norge, og å beskrive problemene ved slikt eierskap. Skattedirektoratets rapport skal overleveres til Finansdepartementet i løpet av desember.

Dermed er forberedelsene til viktige lovendringer som skal forebygge overskuddsflytting og skatteunndragelse, i gang. Det er bra, og ikke minst: Helt nødvendig.