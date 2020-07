Rundt månedsskiftet kunne vi følge den dramatiske historien om Ocean Viking. Det norskeide skipet ble bygget om for å redde båtflyktninger i Middelhavet, og driftes av SOS Méditerranée. Mannskapet om bord hadde reddet opp 180 migranter, men kunne ikke gå i land fordi Italia truet med å beslaglegge skipet. Det utviklet det seg en desperat situasjon om bord, og skipet fikk til slutt gå i land på Sicilia 11 dager etter at migrantene ble plukket opp.

33,4 millioner mennesker var i fjor drevet fra hjemmene sine. Et fåtall av dem prøver å komme seg med båt over til Europa, og mange havner i Italia eller Hellas. Det har ført til et stort press, spesielt på Hellas. Et godt eksempel på den sviktende europeiske asyl- og flyktningpolitikken er den greske kystvaktens "pushback". Båter med flyktninger blir "dyttet" eller halt tilbake til tyrkisk farvann.

Annonse

Frp-leder Siv Jensen har åpenbart ikke særlig mye sympati med migrantene. Under dramaet med Ocean Viking uttalte Jensen at hjelpeorganisasjonene er med på å sponse menneskesmuglerne når de gir hjelp til migrantene. "I praksis er dette et kynisk politisk spill og hjelpeorganisasjoner er faktisk med på å sponse menneskesmugling, noe også rederier som leier ut skip til denne virksomheten har ansvar for", sa Jensen til VG. Dette er en retorikk vi tidligere har hørt fra tidligere justisminister Sylvi Listhaug.

At medmenneskelighet og hjelp til mennesker i desperat nød skal stemples som å sponse menneskesmugling, burde Jensen være for god til å mene. Det virker aller mest som et desperat Frp-utspill for å trekke til seg tapte velgere. Hun karakteriserer også menneskene som at de egentlig ikke trenger hjelp, siden de hadde nok penger til å betale menneskesmuglere. Det er åpenbart alltid mulig for Frp å "dra innvandringskortet", slik partiet har gjort mange ganger før.

Jensen og Frp vil heller hjelpe migrantene og flyktningene i nærområdene. Men mange steder ligger det langvarig krig, konflikt og påfallende sosial nød til grunn. Det lar seg ikke løse over natten, noe Jensen utmerket godt vet. Å ta gjøre det å redde menneskeliv til noe moralsk og etisk galt, er i seg selv moralsk og etisk galt. Det er også lett for oss her oppe i Nord-Europa å skyve fra oss ansvaret. Europeiske land vil gjerne ha den billige arbeidskraften migrantene utgjør, men ikke ta ansvaret for flyktningene.

Vi kan ikke hjelpe alle til Norge. Men vi kan hjelpe noen. Det virker som at Jensen heller vil vi skal la migrantene drukne i Middelhavet.