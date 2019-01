Den lange valgkampen har startet med et brak. Det er ordkrig mellom statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om hvem som tilhører eliten og ikke. Nå har også Ap-byråd i Oslo, Raymond Johansen, kastet seg inn i det verbale slagsmålet. Slutt å kødd med Oslo, er hans klare beskjed til Sp-leder Vedum.

Per i dag tyder mye på at distriktspolitikk, sentrum-periferi og utvikling av hele landet nok en gang blir en viktig sak i valgkampen. Det er bra. Og det er helt nødvendig å få på bordet også i et kommune- og fylkestingsvalg hva som er konsekvensene av regjeringens ulike reformer.

For uansett hvor mye man kan latterliggjøre Sp-lederens og statsministerens tviholding på at de ikke er en del av "eliten", ligger det store samfunnsmessige endringer til grunn for kritikken fra Vedum. Og han er ikke alene. En av dem som har satt sentralisering på dagsorden er Venstre-ordfører i Eid i Sogn og Fjordane, Alfred Bjørlo. I rovdyrdebatten har blant annet to framtredende Høyre-politikere stått på barrikadene mot regjeringen; stortingsrepresentant Hanne Alstrup Velure og nestleder i Trøndelag Høyre Anders Kiær.

Oppsummert Elitedebatt 1 Godt hjulpet av Sps framgang på meningsmålingene seiler det opp en debatt om distriktspolitikk. For viktig 2 Denne debatten er for viktig til å bli et bikkjeslagsmål om hvem som tilhører en gitt elite og ikke. Tjener også Høyre 3 Likesom Trygve Slagsvold Vedum og Sp tjener på å forenkle debatten, tjener Erna Solberg og Høyre på å få debatten til å handle om noe annet enn negative konsekvenser av regjeringens politikk.

Både Bjørlo og Senterpartiets Marit Arnstad trekker fram det som kan kalles "den stille sentraliseringen". Mens regjeringen får goodwill for å diskutere utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, fortsetter forsvinner mange andre arbeidsplasser fra distriktene og inn til større byer.

Politireform. Kommunereform. Fylkessammenslåinger. Sentralisering av viktige tjenester som legevakter og ambulanser. Nedlegging av skattekontor, Nav-kontor, domstoler – lista over reformer som får konsekvenser for arbeidsplasser i distriktene, er etter hvert ganske lang. I tillegg kommer omstrukturering av blant annet universitet og høyskoler, og Statens vegvesen.

Vi kan også føye til regjeringens manglende vilje til å satse på utbygging av høykapasitets bredbånd i strøk av landet de kommersielle interessene ikke bryr seg om, og kutt i midlene fylkeskommunen har til å satse på næringsliv og utvikling.

Det er altså en solid kjerne i kritikken som blir reist mot regjeringens sentraliseringspolitikk, uansett hvor populistisk den blir formulert. Og det er her debatten må gå. Ikke om hvem som vil kalle seg elite eller ikke.

Akkurat som Vedum og Sp tjener på overforenkling av debatten, gjør Solberg det samme. Høyre-lederen har særdeles stor interesse i å få debatten til å handle om alt annet enn negative konsekvenser av regjeringens politikk.