Det går mot lysere tider

En liten innspurt til, nå. Så ringer kirkeklokkene på sjølveste julekvelden og hele nasjonen kan puste ut, for en stakket stund.

For et år det har vært. En flaggermus var alt som skulle til. Vipps, så ble hele verden kastet ut i unntakstilstand.

I mange land har det gått riktig ille. I Norge har det gått ganske bra. Det skyldes mange faktorer: Dyktige byråkrater og modige politikere, lokalt og nasjonalt. Spredt bosetting, som gir mindre smittefare og større muligheter for å isolere smitte. En enorm pengebinge, til å smøre de inngripende tiltakene. Og en tillitsfull befolkning, som følger myndighetenes råd.

En arbeidsseier, kan man kalle det. Og rett før jul varslet statsministeren at vaksinering av den norske befolkningen kan starte allerede i romjula. Nyheten er så god at den er vanskelig å ta helt inn over seg. Men det vil ta tid før mange nok er vaksinert og livet, med kos og klem, konserter og restaurantbesøk, reiser og nærkontakt kan gjenopptas.

Faren er ikke over.

De dramatiske nyhetene fra Storbritannia viser med all tydelighet hvor sårbare vi er. En alvorlig mutasjon av koronaviruset har gjort at en lang rekke land - også Norge - har stengt grensene for innreise fra Storbritannia.

En supermarkedgigant har varslet mangel på enkelte matvarer og den britiske regjeringen avholder krisemøter.

Tilgangen på mat i Norge er ikke truet. Men britenes situasjon er verdt å merke seg. Også norsk matproduksjon er fullstendig avhengig av utenlandske innsatsfaktorer. Sjølforsyningsgraden var ifjor på stusselige 36 prosent. Kan diskusjonene om dette gå dypere og bli grundigere nå?

Det vil i så fall kreve mye, av bønder og politikere. I dag er jordbrukspolitikken i stor grad styrt mot volum. Og skal en produsere stort volum av jordbruksvarer i dette skrinne, langstrakte landet, da er en avhengig av fôr og andre innsatsvarer utenfra. For avhengig, vil mange mene.

For norske matprodusenter har året også hatt gode ting å by på: Interessen for matproduksjon har økt. Forståelsen av dens betydning for sikkerhet og beredskap har økt.

Entusiasmen rundt norsk matproduksjon, hjemlig industri og norsk teknologiutvikling likeså. Kanskje kan det komme nye initiativer og en ny og mer bærekraftig næringspolitikk på den andre siden?

Måtte kloke hoder og entusiastiske nytenkere finne ny oppdrift i en velfortjent juleferie. Måtte de - og du - finne tid til turer i skauen, på fjellet eller over heiene. Snø under skoa eller skiene. Og lys i horisonten.

God jul!