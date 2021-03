Det finnes viktigere oppgaver enn reversering

Den omstridte kommunereformen har gitt landet 47 nye kommuner siden 2017. Noen av de nye kommunene ble til gjennom en pålagt, tvangsmessig sammenslåing - for en eller flere av de sammenslåtte kommunene.

Å tvinge gjennom fusjoner på tvers av det lokale selvstyret og folkeviljen var og er feil strategi i et demokrati. Sammenslåing må springe ut fra frivillighet.

Les også: 47 av 47 ordførarar i kommunar som er slegne saman vil ikkje splitte opp

Nå virker det likevel som hverdagen har kommet til de kommunene som ble sammenslått. “Støvet etter reformprosessen ser ut til å ha lagt seg”, som forsker Marte Winsvold ved Institutt for samfunnsforsking sier det.

Det er nok å henge fingrene i for lokalpolitikerne i kommunene. Det er budsjetter og årshjul, skolepolitikk og eldreomsorg - og selvfølgelig koronahåndtering. Med andre ord står ikke reversering av reformen øverst på den politiske agendaen i kommunestyrene, slik man kanskje skulle tro.

Ordførerne i 47 av 47 kommuner svarer nettopp det i en rundspørring Nationen har gjort: Oppsplitting er ikke noe de jobber med. Viljen til reversering ville kanskje vært større om vi hadde spurt folk på gata.

Annonse

Les også: Dei frivillige samanslåingane var dei som vart best gjennomført

Likevel er det et sunnhetstegn at kommunepolitikerne har et pragmatisk forhold til hverdagen og ikke lar kommunen bli stående fast i debatter som de vet vil kreve både tid og store ressurser fra organisasjonen. Det er en tid for kamp og en tid for å akseptere situasjonen og gjøre det beste ut av de forholdene man har.

Det er oppløftende at ordførerne i de nye kommunene primært er opptatt av innbyggernes ve og vel og jobber for å gjøre tjenestetilbudet så godt som overhodet mulig. Som ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) i Senja sier til Nationen, er fokuset å "skape en god kommune som leverer gode kommunale tjenester til folka som bor her”.

Les også: Ventar omgjering av fleire samanslåingar av kommunar

En gjennomgang Klassekampen gjorde i februar, viste at 35 sammenslåtte kommuner må kutte i tjenestene til innbyggerne allerede i løpet av dette året. Rundt halvparten av dem kutter i oppvekst- og omsorgstilbudet.

Stort er ikke alltid bedre. Regjeringens mål om "robuste og bærekraftige" kommuner er altså ikke nødvendigvis nådd. Statlige overføringer og finansiering må stå i stil med de oppgavene kommunene blir pålagt. Det er nødvendig for å opprettholde lokal velferd, for å ivareta det lokale selvstyret og ikke minst for at folk skal fortsette å kunne bo godt i store og små kommuner over hele landet.

Ordførererne synes å mene at sammenslåtte kommuner står overfor større og viktigere oppgaver enn å splitte seg opp igjen. Det er en vurdering vi deler.