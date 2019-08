Det er rimelig å gi kommunene mer makt i vindkraftsaker

Kraftutbygging er vanskelig. Det finnes gode argumenter for å bygge ut mer kraft, på generelt grunnlag: Billig kraft har vært viktig for utviklingen av det norske velstands- og velferdssamfunnet. Verden trenger mer fornybar kraft. Og denne kraften blir desto viktigere i en situasjon hvor verdens avhengigheten av fossile energikilder må bli stadig mindre.

Samtidig er kraftutbygging et enormt inngrep i natur og nærmiljø. På bunnen av norske vannkraftreservoarer finnes fortsatt ruinene av små bygdesamfunn som måtte vike for fremskrittet.

Oppsummert En utfordring 1 Vindkraftutbygging er en viktig del av norsk fornybar-sektor, men må gjøres med stort skjønn og respekt for lokale interesser. Ny omdreining 2 Derfor kan det være god grunn til å gå ekstra runder med den omfattende planen NVE har lagt fram for norsk vindkraftutbygging på land. Kraftig grep 3 Å gi kommuner faktisk vetorett mot vindkraft, vil gi dem mye makt. Den makten vil kanskje gjøre kompensasjonen for utbygging mer rettferdig for alle som berøres direkte.

Før sto striden ofte om vannkraft. I 2019 er det mer bråk om vindkraft. Dette bråket ligger an til å øke i årene som kommer. I april lå Norsk vannkraft- og energidirektorat (NVE) en plan for et såkalt nasjonalt rammeverk for utbygging av vindkraft på land. Her peker NVE ut 13 områder i Norge, bestående av 98 kommuner, som prioriterte områder for vindkraftutbygging.

Det de fleste kommunene har til felles, er at de har mye land, mye vind, og forholdsvis få folk.

Forslaget er nå på høring. Da Bergens Tidende talte opp høringsuttalelser 2. august, hadde 17 kommuner svart. Alle hadde bedt om at områder i deres kommune holdes utenfor planene.

Samme dag sa Solberg til Bergens Tidende at regjeringen fortsatt ikke har tatt stilling til hva som skal skje med den nasjonale rammen for utbygging av vindkraft.

«Det er ikke sikkert det blir en nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi har ikke tatt stilling til dette enda», sa Solberg til Bergens Tidende.

Mens Solberg sier dette i sin lokalavis, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad noe annet til sin: «Vi tar til orde for å skrote den nasjonale vindkraftplanen, og gi kommunene vetorett», sier han til Fædrelandsvennen. Han følger dermed i Senterpartiets fotspor i denne saken.

Det er valgår. Dette kan være nøye planlagte og samkjørte utspill. Men det kan også være et uttrykk for at det kan komme en reell maktkamp innad i regjeringen om vindkraftsaken. Og enten det er det ene eller det andre som skjer, betyr det at noen regjeringspolitikere ser ut til å forstå at vindkraftsaker kan ha vel så stort politisk jordskjelv-potensial som bompengesaker.

Bør kommuner få en vetorett i slike saker? Det er vanskelig å si nei til det, selv om fornybar-utbygging er en viktig sak. Hensynet til det lokale selvstyret og til den effekten kraftutbygginger har på lokalsamfunnet, tilsier det. Et slikt veto vil også gjøre det mer sannsynlig at kompensasjonen for kraftutbygging står i stil med de negative bieffektene utbyggingen faktisk har. Og dét vil nok få fornuftige politikere våge å påstå er en dårlig idé.