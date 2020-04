Koronaepidemien er en helsekrise. De ekstreme tiltakene som skal bremse, og helst stanse smitten, har i tillegg gitt en økonomisk krise av epidemiologiske dimensjoner. Krisen slår inn i alle bransjer og næringer, også mediene.

Mange avishus opplever nå en dramatisk annonsesvikt. Medieorganisasjoner rapporterer om aviser med annonsefall på mellom 50 og 90 prosent. Over 60 aviser har begynt å permittere ansatte. Heller ikke journalister er vernet i en slik situasjon.

Norges rike mediemangfold rammes hardt av den økonomiske krisen. Færre journalister vil gi mindre journalistikk. Den redaksjonelle dekningen av landet vårt kan bli skrinnere. I verste fall kan vi miste en sentral del av vårt demokrati.

Journalister i alle mediehus jobber nå på spreng for å gi leserne best mulig informasjon. Også informasjon som noen er tjent med at ikke blir fortalt, nyheter som har stor betydning for folks liv, helse, arbeidsplasser, lokalmiljøer. Nyheter som har betydning for hvordan vi lever og hva vi skal leve av, når koronaviruset er nedkjempet og verden slik vi kjenner den gjenoppstår.

Det vil ta tid. I mellomtiden vil omfattende og prinsipielt viktige avgjørelser fattes i kommunestyrer, regionråd, i bedrifter og organisasjoner, på Stortinget, i regjeringen og i internasjonale fora som Norge samarbeider med eller er avhengig av. Mange saker avgjøres i høyt tempo, saker som har stor betydning for deg som person, som yrkesutøver, som pårørende, som borger.

I en krise er informasjonsbehovet enormt. Det opplever vi også i Nationen. Leserne strømmer til nationen.no og appen Min Nationen for å finne nyheter og meningsstoff om landbruk, matsikkerhet og matproduksjon, klima og bærekraft, liv og næringsliv i hele landet. Det gjør oss ydmyke.

Vi vet det koster. Ved utgangen av mars var 412.000 personer arbeidsledige eller på tiltak. Økningen er på hele 235.000 personer fra måneden før. Tallene er dramatiske. Koronakrisen rammer også landbruket. Kraftfôrprisen skyter i været. Stengte grenser gir dramatisk mangel på arbeidskraft for å så, plante og høste grønnsaker, frukt og bær. Full stans i restauranter og reiseliv sender tonnevis av varer med kort levetid, som krydderurter, rett i komposten. Det blir det ikke mye inntekter av.

Også medier blør. Rett før påske møtte medieorganisasjonene kulturministeren med et dramatisk budskap: Demokratiet kan bli skadelidende. Kulturminister Abid Raja (V) bød på forståelse, men ingen penger. Redaktørstyrte medier – også Nationen – er som før avhengig av at lesere og annonsører hegner om oss. Så: Tusen takk for at du tipser om saker, debatterer på vår debattarena #Motkultur og annonserer hos oss. Vi er glade for hver eneste leser og annonsør – og har plass til mange flere!