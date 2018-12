Det er ikke tilfeldig at bondeinntekta går ned

Snittinntekt per årsverk i landbruket falt med 9500 kroner i 2017. Det viser beregningene fra Nibios driftsgranskning, som har sett på regnskapstallene til 928 gårdsbruk over hele landet.

Gjennomsnittsbondens familie tjener nå 323.000 kroner i året per årsverk på gården. Nettoinntekt for snittbruket, inkludert tilleggsnæringer og familiens lønnsinntekter fra øvrig arbeid, men ekskludert kårfradrag og utgifter til betjening av gjeld, er på 953.600 kroner.

Litt svingninger i inntekta må bønder regne med. Et fast statlig lønnsnivå på bønder uavhengig av egeninnsats og kommersiell teft, ville neppe være populært i landbruket. Med god grunn.

Landbruk er likevel en unik næring. Mat er en livsnødvendighet, men matproduksjonen er underlagt klare geografiske særegenheter og sterk uforutsigbarhet. Svingningene fra år til år kan bli så kraftige at de kan knekke hele næringa dersom ingen tar organiserte grep for å hindre det.

Det fordrer blant annet et sikkerhetsnett. Noe som hindrer at uflaks med været, avlinger eller sykdommer kan tvinge ellers økonomisk sindige bønder ut i personlig ruin.

For å sikre stø produksjon av mat, er det også viktig å forsøke å verne næringa mot det økonomene kaller "boom and bust"-sykluser. Altså voldsom oppgang fulgt av fullstendig kollaps.

Landbruket er sårbart for slike trender. Også i Norge. Frislippet av kyllingprisen førte til at "alle" skulle satse på kylling. Der var det nemlig gode inntekter å hente en periode. Økning av produksjonstakene for kylling og gris i 2014 førte med seg et inntektshopp av de sjeldne i landbruket i 2015. Trender og støttegrep rettet mot lamme- og ammekuproduksjon har nok ført til en positiv oppsving for en del bønder som har valgt å gå inn i disse næringene de siste årene.

Etter den søte kløe kommer den sure svie. Når Nibio-driftsgransker Torbjørn Haukås skal forklare nedturen i 2017, er overproduksjon på sau og svin og dårlige grovfôravlinger i deler av landet han peker på.

Småbrukarlagets nye leder Kjersti Hoff sier det slik: "Egentlig bør vi sende regninga for overproduksjonen til Sylvi Listhaug."

Overproduksjon er en stadig trussel mot balansen i norsk landbruksstruktur. Hoffs utsagn er en påminnelse om noe helt sentralt: Overproduksjon er en nødvendig, og formodentlig planlagt og ønsket, effekt av frislippet i 2014. Under markedsdarwinismen tjener den sterkeste fett. De svake går konkurs. Resultatet blir i praksis færre mindre bruk, uten at det krever et direkte, og i det daværende Stortinget politisk uaktuelt, kutt i støtteordningene. Vil et KrF i regjering dele Frps tro på denne darwinismen?