Også i vinter tok det hele adventstida å få vedtatt kvoter for jakt i ulvesonen. Først 22. desember forelå Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse. Da var det gått over to måneder siden rovviltnemndene først vedtok kvoter.

Ulvejakt krever forberedelser. Brøyting av skogsbilveier, sporing og organisering foregår ukene før jaktstart. Systemet slik det praktiseres i dag betyr at dette arbeidet ofte er fånyttes.

I en ytring her i avisen påpeker klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) at målet er rask forvaltning, men:

"Naturmangfoldlovens vilkår og et bestandsmål fastsatt av Stortinget skal vurderes opp mot en dynamisk virkelighet …, og da kan ofte klagebehandlingen bli mer tidkrevende enn ønsket."

Dette er til å forstå. Problemet er at tidsbruken skaper en selvstendig begrunnelse for å klage på ulvejakta: At klagen bidrar til å ødelegge for jakta, uansett utfall.

Også i år klaget flere organisasjoner ulvejakta inn for departementet, uten å få medhold. Deretter tok de saken til rettssystemet. I sin midlertidige forføyning mot jakta, datert 29. desember i fjor, påpeker tingretten at den ikke fant holdepunkt for at departementets jaktvedtak var ulovlig.

Jakta ble like fullt stoppet. Etter rettsforhandlingene torsdag og fredag i forrige uke varslet retten at det ville gå mellom en og to ukers tid å skrive dommen.

Det betyr at selv om retten finner at kvoten er lovlig, gjenstår det bare drøyt to uker til å forberede og gjennomføre jakta. Det reduserer sjansen for å oppfylle vedtaket, selv om det er både lovlig og nødvendig.

Flere organisasjoner har krevd at jakttiden må forlenges ut over 15. februar, tilsvarende den forsinkelsen som forvaltningens tidsbruk bidrar til å skape. Dette kravet har Barth Eide foreløpig ikke innfridd.

Dette borger ikke for kunnskapsbasert forvaltning. Det bidrar tvert imot til å vanskeliggjøre lovlige uttak, og at ulvebestanden kan fortsette å fjerne seg Stortingets bestandsmål.

Tidsbruken tjener rovdyrorganisasjonenes interesser, og bidrar beklageligvis til å skape et inntrykk av at både forvaltningen og domstolene gir drahjelp til å bremse ulvejakta. Dette bidrar til å øke konfliktnivået i sektoren.

Vi forutsetter at Espen Barth Eide mener det er like viktig å sette korrekte forvaltningsvedtak ut i livet som det er å forvisse seg om at de er korrekte. Da må han – siden han ikke vil framskynde sine jaktvedtak – forlenge jakttiden ut over 15. februar.