Det digitale klasseskillet blir større

Utbyggingen av høykapasitets bredbånd har i stor grad vært forbeholdt byer og tettbygde strøk. Norge har tatt mål av seg om å være et høyteknologisk kunnskapssamfunn. Da kan ikke spredtbygde strøk bli hengende etter i utviklingen.

En undersøkelse Sentio Research gjorde for Nationen i desember, tyder dessverre på at personer og bedrifter i distriktene ikke er prioritert når nye bredbånd skal legges. 23 prosent av de som bor på bygda er misfornøyde med hastigheten på bredbåndet.

Forskningsleder Ivar Petter Grøtte ved Vestlandsforsking i Sogndal sier til Nationen at "Kravet til kvalitet og kapasitet på bredbånd til bruk i både arbeid og privat blir stadig større, viktigere og mer alvorlig for folk flest. Dette kan også forklare at misnøyen med bredbåndsdekninga er økende." Han peker på at stadig flere trenger bredbånd med høy kapasitet.

Regjeringens mål er at 90 prosent av husstandene skal ha høyhastighets bredbånd innen 2020. I dag er tallet 82 prosent. Men også her kommer man langt med prosentregning, dersom man bare ser på det nasjonale tallet.

Annonse

For mens 98 prosent av Oslo-innbyggerne har tilgang til en bredbåndskapasitet på 100 Mbits eller mer, er tallene for Oppland 63 prosent, Hedmark 64 prosent og Sogn og Fjordane 65 prosent.

Oppsummert Bredbånd 1 Det er store forskjeller mellom bygd og by, mellom fylker og også mellom innbyggere i samme kommune når det gjelder kapasiteten på bredbåndet. Må bygge ut 2 Vi er i et høyteknologisk samfunn som er avhengig av raskt brebånd. Da må det også bygges ut på bygda. KrF reddende engel 3 I statsbudsjettet for neste år fikk KrF plusset på 100 millioner til ca. 200 millioner i statlig støtte til bredbåndsutbygging. Det er bra, men det trengs mer.

I budsjettforhandlingene med regjeringspartiene klarte KrF å forhandle opp posten for støtte til bredbåndsutbygging. Samferdselsminister Jon Georg Dale ville kutte støtten dramatisk, mens det faktiske behovet er langt større enn de totalt 200 millionene som nå er sikret i neste års budsjett.

De fleste områder som nå står igjen å få tilgang på høykapasitets bredbånd, er de områdene der det vil koste mest per husstand. Det er de områdene der markedet ikke kan "ordne opp", slik Dale helst ønsker. I Oslo har man gjerne to eller tre leverandører i velge mellom. Bor du på på bygda, kan en gammel ADSL-linje med 5 Mbits nedlastingshastighet være det eneste alternativet. Dale ser ut til å tro at utbygging av 5G-nettet er et godt nok alternativ. Det er det ikke.

Telenor selv anslår at den kommersielle utbyggingen av 5G-nettet vil starte i 2020, men avviser at det vil bli snakk om en like stor og bred utbygging som med 3G- og 4G-nettet. Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen har tidligere uttalt til Computerworld at "Jeg tror vi får et svært tett 5G-nett i Oslo, men bred distriktsdekning er noe annet".

Skal folk kunne bo godt, drive næringsvirksomhet og delta i det høyteknologiske samfunnet, trengs høykapasitetsbredbånd til alle. Da må det offentlige forvente å ta en større del av regninga.