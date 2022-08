Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er for mange høner i Norge. Men hver mann sin høne: Bare de to siste årene har 20 nye eggprodusenter startet opp. Samtidig synker forbruket. I år ligger overproduksjonen av egg an til å bli 3000 tonn. Med en eggvekt på 63 gram tilsvarer dette 48 millioner egg.

Siste år er 6,4 millioner egg destruert og brukt til svinefôr. Det er en vanvittig sløsing med ressurser i matkriseåret 2022.

Nær halvparten av fôret til norske verpehøns kommer fra utlandet. Vi beslaglegger altså areal i andre land for å skipe fôrråvare til Norge og bruke den på eggproduksjon til svin.

Tidligslakting av høner gjør at unødig mange dyr slaktes – og destrueres – hvert år. Vi spiser nemlig ikke opp hønene som legger eggene våre.

Dette er ressurssløsende og uetisk matproduksjon.

Det er omsetningsavgiften på egg som finansierer destruksjonen. En eggprodusent med 7500 høner betaler 190.000 kroner i avgift for å ødelegge egne egg i år.

Norges Bondelag har ikke ønsket å innføre etableringsstopp for nye eggbønder. Etableringsfrihet er et viktig prinsipp for å få unge folk inn i næringa, sier leder Bjørn Gimming.

Logikken er vanskelig å få øye på. Det er ikke etableringsfrihet på melkeproduksjon, i den forstand at nye bruk kan starte opp uten kvote.

Nye som skal rekrutteres inn i melkeproduksjon, er avhengig av at noen andre selger gård og/eller melkekvote til dem. Det er vanskelig å se at rekrutteringen til eggproduksjon skal være så mye mer sårbar at den krever fri etablering.

Overdekningen i eggmarkedet har vedvart siden 2012. På den bakgrunn er det noe hjelpeløst over at Nortura og Norges Bondelag enda en gang går ut og «fraråder» nye produsenter å starte med egg.

Men så lenge alle fritt kan etablere seg og kreve at Nortura tar imot eggene deres, så er det rom for dem i næringen. Næringsfriheten gjelder, og må kunne brukes av alle, også i landbruket, inntil det motsatte er vedtatt. Ansvaret for markedsbalansen ligger ikke på enkeltprodusenter.

Bondelaget og Nortura oppgir at de jobber iherdig med tiltak for å balansere markedet. Det må vi legge til grunn at er blitt gjort i ti år nå. Resultatene uteblir.

Norsk Fjørfelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker en differensiert omsetningsavgift, som kan velte kostnadene over på dem som eventuelt starter opp. Det vil sannsynligvis gjøre nyetablering ulønnsomt. Det samme kan differensiert pris på egg til nye og gamle produsenter gjøre.

Det hjelper ikke å lete etter uproblematiske tiltak mot overproduksjonen. Aktørene må lete etter effektive tiltak.

Ellers øker faren for at egg, som kylling og grønnsaker, blir kontraktsproduksjon, diktert av de store matkjedene som velger hvilke bønder som skal få levere.