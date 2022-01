Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Solberg-regjeringas domstolsreform reduserte antallet tingretter fra 60 til 23. Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å reversere reformen, og onsdag ble forslaget om desentralisering sendt ut på høring.

I Domstolskommisjonen, som la grunnlaget for Solberg-regjeringas sentralisering av tingrettene, var små og mellomstore domstoler i mindre byer og tettsteder knapt representert. Det minnet mest om ren overkjøring.

"Vi foreslår å ta tilbake de 60 selvstendige domstolene vi hadde før forrige regjering sentraliserte domstolsstrukturen", sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK. Det gis unntak for de domstolene der kommunene i rettskretsen, domstolsleder og de ansatte er enige om å opprettholde dagens struktur.

Det går fram av høringsnotatet at regjeringa vil sikre tingrettene god lokal forankring: "Departementet ønsker å sikre god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet. Tilgjengelige domstoler med nærhet til brukerne gir domstolene bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold. Dette vil igjen kunne bidra til økt tillit til domstolene."

Dagens rettskretser består av inntil fire rettssteder. Justisministeren vil ha stedlig ledelse ved hvert rettssted. Det er åpenbart at det er enklere å lede en tingrett som ikke er spredt på mange rettssteder. "Når sorenskriveren kan konsentrere seg om ett rettssted, vil forholdene også ligge bedre til rette for at han eller hun kan delta mer aktivt i den dømmende virksomheten og ha et større fagansvar", som det heter i høringsnotatet.

Domstolenes utfordringer er sammensatte: For lang saksbehandlingstid, fagmiljøene i mindre domstoler er sårbare, og saker som involverer sårbare parter, for eksempel barn, avgjøres i for stor grad av dommerfullmektiger - som er mindre erfarne enn embetsdommere, for å nevne noen.

Derfor er det betryggende at regjeringa vil styrke de lokale domstolene og gjøre dem mindre sårbare. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022 ble det bevilget 20 millioner kroner for å ansette flere embetsdommere ved rettssteder der det er få i dag. Det er en viktig start. Behovet for å bruke dommerfullmektiger i barnesaker blir mindre, og det bidrar til å styrke barns rettssikkerhet.

Mens Solberg-regjeringas sentraliseringsreform vekket begrunnet bekymring for svekket rettssikkerhet i deler av landet, legger Ap/Sp-regjeringa opp til å styrke rettsikkerheten.