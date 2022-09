Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Tidligere i år sendte Skatteetaten varsel om etterligning til 45 stortingspolitikere som har nytt godt av gratis bolig i Oslo. Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson, Tina Bru, er blant disse.

Bru har hatt pendlerbolig i Oslo siden 2013. I 2018 meldte Bru flytting til foreldrenes 59 kvm store leilighet med ett soverom i Stavanger. Her har hun vært folkeregistrert og betalt leie fram til sommeren 2021, sammen med foreldre, mann og ett barn. Samtidig disponerte hun en gratis leilighet i Oslo.

Skatteetaten mener ifølge NRK at den tidligere statsrådens leieutgifter til leiligheten i Stavanger (omlag 4300 kroner i måneden) har vært for lave. Markedsleie i henhold til SSBs tall er over 8000 kroner.

Bru hevder at leien har dekket alle løpende kostnader, og at det holder. Hun mener hun skal avklare saken med Skatteetaten. Det bidrar hun knapt til, overfor folket som har valgt henne.

Skatteetatens forhåndsvarsel er på 27 sider. Bru har vist media den delen av dokumentet hvor Skatteetaten konkluderer med at vilkåret om pendlerstatus anses oppfylt. For å få stortingsleilighet i Oslo må representantene disponere bolig på hjemstedet.

Men hun har nektet å frigi Skatteetatens begrunnelse, og vil heller ikke dele hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon Skatteetaten har hatt.

Isteden kritiserer den tidligere statsråden NRK for å stille spørsmål rundt boforholdene i Stavanger, blant annet hvor foreldrene bodde i de periodene Bru og familien bodde der. Den pågående skattesaken gjelder kun størrelsen på leien, påpeker Bru.

Ifølge NRK har Bru reist til Kristiansand privat fem ganger i løpet av 2020. Samme år oppga Brus far at han bodde i leiligheten som Bru betalte leie for.

– Faktum i saken kan tyde på at foreldrene reelt sett har bodd i leiligheten, sier skatteekspert Eivind Furuseth til NRK.

– Da er det tvilsomt at Tina Bru og familien faktisk har hatt full tilgang og disponert leiligheten som sin bolig. Det gjør at hun trolig ikke oppfyller vilkårene for pendlerstatus.

På denne bakgrunn burde Tina Bru holdt seg for god til å sende ut en pressemelding hvor hun angriper NRK for å drive journalistikk på pendlerstatusen hennes.

NRK omtaler tydelig at Skatteetaten har ansett at Bru har oppfylt pendlervilkåret. Men så lenge Bru nekter å frigi hvilke opplysninger og argumentasjon vedtaket bygger på, må NRK selvsagt kunne ettergå saken. Det er nettopp medienes oppgave.

Særlig når uavhengig skatteekspertise tviler på om vilkåret er oppfylt.