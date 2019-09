Den stille sentraliseringa av makt

Nationens kartlegging bekrefter dessverre den maktsentraliseringa som vi har advart mot i forbindelse med region- og kommunereformen.

I flere tilfeller er maktsentraliseringa urovekkende. Færre politikere innebærer lenger avstand til velgerne, og svekket folkestyre. Samtidig kan det gi fart til ytterligere sentralisering – ved at rekrutteringen til lokalpolitikken også sentraliseres til byene.

Vår oversikt viser i tillegg at ordførerne i de sammenslåtte kommunene så å si utelukkende kommer fra den største av de opprinnelige kommunene. Det er beklagelig – og bekrefter maktsentraliseringa.

Fra nyttår slås altså over 100 kommuner sammen til 47 nye. Der hvor en mindre kommune slås sammen med en storkommune, fortrenges lokalpolitikerne fra den minste kommunen.

I dagens kommunestyre i for eksempel Finnøy er det 21 representanter. Når Finnøy blir en del av Stavanger, blir det fire. Så vil «gamle» Rennesøy få seks representanter – og Stavanger by 57. Rømskog, Hurum, Songdalen, Forsand, Jondal og Sandøy er andre eksempler på kommuner som mister nesten alle sine lokalpolitikere, på linje med Finnøy.

Ett annet eksempel er Klæbu, som slås sammen med Trondheim. Det gamle kommunestyret i Trondheim hadde 67 representanter. Det nye bystyret får 67 representanter. Kun fire av dem kommer fra Klæbu. Slik mister Klæbu 19 folkevalgte, sammenlignet med forrige valg. Trondheim mister fire.

Ap-ordfører Kirsti Tømmervold i Klæbu har følgende kommentar til Nationen: «Det klæbyggen er bekymret for, er ikke de politiske prosessene i bystyret, men om det blir kulturuke, juletretenning og tog 17. mai. Det er slike ting som betyr noe i et lokalsamfunn» (Nationen mandag). Uttalelsen fra Tømmervold er overraskende, og den tjener Klæbu-ordførerens demokratisyn lite til ære. En ordfører bør prøve å unngå erklæringer om at innbyggerne ikke er opptatt av beslutningene i kommune- eller bystyret.

Det lokale kulturlivet, herunder julefeiring og 17. mai, er viktig i ethvert lokalsamfunn, men dét utelukker neppe at innbyggere også engasjerer seg i næringsutvikling, grendeskoler, eldreomsorg, jordvern og alle de andre politiske sakene som avgjøres lokalt. Det er overraskende om klæbyggen skulle bry seg mindre om reell innflytelse over lokalpolitikken enn folk i andre kommuner.

Nationen dokumenterer gjennom en rekke artikler hvordan den stille sentraliseringa forandrer Norge. På mange områder er forandringen dyptgripende, og i tillegg vanskelig å reversere. Etter fire år med beslutninger i et nytt, sentralisert kommunestyre, kan det bli krevende å revitalisere folkestyret i opprinnelige kommuner som Finnøy og Klæbu.

