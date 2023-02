Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Gjennom omfattende energisparingstiltak skal det være mulig å frigjøre 20 TWh med elektrisitet innen 2030.

Det var anbefalingen fra den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen, i rapporten de la fram 1. februar. Det er også nødvendig hvis Norge skal nå målet om å øke krafttilgangen med hele 60 TWh de kommende 17 årene.

Effektivisering kan gjennomføres uten utbygging eller inngrep i naturen. Det er en lavthengende frukt i kampen om å forebygge kraftunderskudd og i prosessen med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

"Her må regjeringen følge opp umiddelbart med en kombinasjon av krav, veiledning og tilskudd", uttalte Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen da Energikommisjonens rapport ble lagt fram.

Nå gjør regjeringen noen første grep: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) vil presisere og forhåpentlig styrke Enovas mandat.

Alle private husholdninger i Norge betaler inn ett øre pr. kilowattime i avgift over nettleia. Det gir årlig rundt 400 millioner kroner til Energifondet, som disponeres av Enova.

Pengene omsettes til virkemidler, tiltak og støtteordninger for privathusholdninger, varmesentraler, fjernvarme og energitiltak i industrien. Her kan huseiere søke om inntil 150.000 kroner i tilskudd til oppgradering, for å ta i bruk ny teknologi og stoppe energilekkasje fra boligen.

– For å sikre nok kraft i årene som kommer, er det viktig at vi bruker den strømmen vi allerede har mer effektivt, sier Eide. Strømmen må spares og brukes smartere.

Regjeringen ber Enova om å komme opp med en anbefaling til klima- og miljøministeren innen 31. mars, der de gjør greie for hvordan de kan styrke satsingen på energieffektivisering.

Som Marianne Sivertsen Næss, leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget sier, er målet at Enova i større grad skal prioritere "aktivitet som bidrar til å utløse energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi".

Enøk kan åpenbart ikke dekke Norges økende kraftbehov alene. Men forbruksreduksjon kan starte umiddelbart, og vil bedre kraftbalansen umiddelbart. Det er lettere å akseptere naturinngrep fra vann-, vind- og solkraft når vi først har gjort ENØK-jobben.

De store grepene må tas innenfor industrien, men innspillene fra Enova skal bli en del av regjeringens arbeid med en større, helhetlig handlingsplan for energieffektivisering, med satsing i alle samfunnssektorer.

Regjeringa må legge politisk til rette slik at det er enkelt og økonomisk attraktivt å gjøre gode energivalg. Tiltak og støtteordninger er avgjørende – gjerne gjennom et forsterket Enova som har kraftfulle virkemidler i sin verktøykasse.