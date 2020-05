Den norske fiskeriskandalen

Solberg-regjeringa forsøkte å få fiskerimeldingen «Et kvotesystem for økt verdiskapning» behandlet i Stortinget før Riksrevisjonen kom med sin rapport om fiskeriforvaltningen forrige uke. Det var i utgangspunktet særdeles uklokt.

Det var innlysende at Riksrevisjonens rapport ville gjøre stortingsbehandlingen av regjeringas kvotemelding mer grundig. Det handler om en av landets aller viktigste næringer, og som vi gjentatte ganger har påpekt: Fiskeripolitikken er avgjørende for bosettingen langs kysten av Nord-Norge.

Formålet med havressursloven (Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser) er "å sikre ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medvirke til å sikre sysselsetting og busetting i kystsamfunna". De siste års forvaltning har ført til at fisket og fisken forsvinner på andre hender bort fra kysten, og en rekke kystsamfunn blir alvorlig truet.

Forrige uke kom Riksrevisjonen med sin rapport, og vi har antakelig forklaringen på regjeringas halsløse omgang med fiskeripolitikken: Riksrevisjonens rapport er drepende. Rapporten viser det Kystfiskarlaget og andre i fiskerinæringen har påpekt i flere år: Fiskeriforvaltningen er i strid med regelverket.

Det er selvsagt alvorlig når forvaltningen selv bryter med norsk lov, og ser bort fra formålet i havressursloven. Det er foruroligende at fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) tilsynelatende ikke evner å ta alvoret og kritikken inn over seg.

Fiskeridepartementet får sterk kritikk fra Riksrevisjonen for at fiskekvotene er samlet på færre hender. Som riksrevisor Per-Kristian Foss sa det da rapporten ble presentert 28. april: "Etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret siden eierskap til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender". I tillegg eies fartøy med kvoter i mindre grad av registrerte fiskere. Og økte kvotepriser gjør det vanskelig å rekruttere nye fiskere, prisen blir for høy.

Samtidig viser rapporten at antallet fiskemottak er redusert fra 258 til 192 de siste 15 årene. Kvotehandelen har ført til at kystsamfunn har mistet fisken og dermed både mottak og industri.

Kystfiskarlaget krever at regjeringa lytter til Riksrevisjonen og folket langs kysten og trekker kvotemeldingen straks. Det er også det eneste fornuftige Solberg-regjeringa kan gjøre, når det er avdekket at forvaltningen er i strid med regelverket.

Fiskeriministeren bør altså besinne seg og trekke kvotemeldingen umiddelbart. Regjeringa må innarbeide alle anbefalingene fra riksrevisjonen. Vi kan ikke ha ei regjering som bryter med norsk lov.