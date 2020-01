Den lange valgkampen er i gang

Den "lange valgkampen" fram mot stortingsvalget neste år, er åpenbart i gang: Lørdag intervjuet Dagbladet Kristin Clemet, leder i tankesmia Civita. Clemet utlegges som "det borgerlige samarbeidets mor", og hun bekrefter at hun "har god kontakt og snakker med veldig mange i de fire regjeringspartiene".

Ut fra meningsmålingene er det fristende å problematisere hvor nyttige Clemets samtaler og gode råd er. De tre partiene i den rødgrønne flertallsregjeringa fra 2005 til 2013, får ut fra målingene 90 representanter i Stortinget, mens regjeringspartiene får 60. Det kreves som kjent 85 mandater for å få flertall i Stortinget.

Uansett kan det være nyttig å lytte til Civita-lederens utlegninger. De er ofte symptomatiske for Høyres strategi og politiske spill.

Kristin Clemet oppfordrer både Ap og Solberg-regjeringa til å "ta et oppgjør med Sp". Det er ikke å undres over. Sp har vært det mest markante opposisjonspartiet, naturlig nok – når regjeringas hovedprosjekt er å sentralisere Norge og samle makt på færre hender.

Annonse

Civita-lederen hevder spriket på rødgrønn side er "vel så stort" som blant regjeringspartnerne: "Der har man MDG, Rødt og SV i framgang og et Sp som framstår mindre opptatt av klima enn Frp. Det gjenstår jo å se hva styrkeforholdet mellom partiene blir, hvem som er avhengig av hvem. Men situasjonen er jo først og fremst vanskelig for Arbeiderpartiet. Det er uklart for meg hva som er strategien deres. De sklir litt i antiprivat retning, mot SV og Rødt. Og dilter etter Senterpartiets antisentralisering. Jeg forventer et snarlig politisk oppgjør med Senterpartiet, både fra Ap og fra regjeringspartiene", uttalte Clemet i Dagbladet lørdag.

Mye kan sies om Clemets analyse. Hovedpoenget er at den er feil. Det er neppe korrekt at "situasjonen først og fremst er vanskelig for Ap". Regjeringspartiene sliter adskillig tyngre. Ap gikk betydelig fram på forrige måling.

De tre "opprinnelige" rødgrønne partiene har et godt forsprang på målingene, og ut fra Norfaktas siste meningsmåling for Nationen og Klassekampen, manglet Ap og Sp kun tre mandater for å danne flertallsregjering alene.

Dermed blir det selvsagt viktig for Clemet og høyresa å forsøke å så splid mellom de to største partiene i det rødgrønne regjeringsalternativet.

Civita-lederen fikk jamen litt drahjelp fra Aps høyreside i Aftenposten lørdag: Stortingsrepresentant Espen Barth Eide kritiserer Senterpartiet for manglende klima-støtte, og skryter av MDG – som han vet Sp ikke vil regjere sammen med.

Men Eides uttalelser handler antakelig mer om intern splid i Ap, enn om splid som kan splintre det rødgrønne regjeringsalternativet.