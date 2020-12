Det mangler ikke på oppmerksomhet om distrikts-delen av statsråd Linda Hofstad Hellelands (H) tittel. Det er på tide at digitaliseringsdelen tillegges mer vekt.

Fortsatt ligger alt for mange norske bygder i den digitale skyggen. Bredbånd er mangelvare og mobildekning gjerne forbeholdt ett spesielt punkt ved vinduskarmen i andre etasje.

Mens 96 prosent av husstandene i tettbygde strøk har høyhastighetsbredbånd, har bare rundt 56 prosent i grisgrendte strøk det samme tilbudet. Mangel på bredbånd skaper klasseskiller. Det må det brukes politisk vilje for å unngå.

Utviklinga går for sakte. I neste års statsbudsjettet har regjeringa satt av 264 millioner kroner til bredbåndsutbygging der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge. Det er en reduksjon på 142 millioner kroner fra i år. Til sammenligning bevilger svenske myndigheter 1,6 milliarder til det samme formålet.

Koronapandemien ga skole og arbeidsplasser en digital sjokk-utvikling, da “alle” ble tvunget til hjemmeundervisning og -kontorer. Men det har gjort behovet for ytterligere modernisering svært tydelig. Også NHO mener regjeringa er for lite ambisiøse. Og det er grunn til å være utålmodig.

Annonse

Distrikts-rapporter og utredninger lagt fram i høst peker på at vellykket distriktspolitikk må prioritere digitalisering høyt. Mange vil vegre seg for å bo i et område uten skikkelig bredbåndsdekning, for ikke å snakke om å etablere nye bedrifter der.

Raskt nett og stabil digital oppkobling skaper fleksibilitet, mulighet for ny verdiskaping og arbeidsplasser. Det samme trengs for å ta i bruk trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi for offentlige tjenester. Det er lønnsomt for både privatpersoner, næringsliv og kommuneøkonomien.

Les også: Sp vil gi dobbelt så mye som regjeringen til bredbånd

For sprengte kommunebudsjetter er delfinansieringen av bredbåndsutbygginga en merkostnad. Det trengs større bevilgninger fra staten.

Eller enda bedre: Fiber- og bredbåndsutbygging burde være det offentliges ansvar, ikke minst på grunn av samfunnssikkerheten og beredskapshensyn. Her trengs en felles nasjonal modell, av samme type som for jernbanen og utbygging av strømnettet i sin tid.

Den konkurranse- og markedsstyrte utbygginga, der det koster aller mest for dem som har færrest alternativer og som trenger det mest, er distriktsfiendtlig.

Allerede da Odd Roger Enoksen (Sp) var kommunalminister i 1999 ble begrepet “digital allemannsrett” lansert. Nå er tida overmoden for å fylle begrepet med innhold.