Den andre pandemien

Koronapandemien forverrer den pågående pandemien med antibiotikaresistente bakterier som skyldes overforbruk av antibiotika, påpeker professorene Dag Berild og Fredrik Müller i Aftenposten.

Mange av Nationens lesere vil gjenkjenne professor og spesialist i infeksjonssykdommer, Dag Berild, fra våre spalter. Berild er nok landets fremste folkeopplyser når det gjelder faren ved antibiotikaresistente bakterier, altså bakterier som antibiotika ikke biter på.

Med tanke på hvor livsviktig antibiotika er for oss i mange sammenhenger og ikke minst i forbindelse med operasjoner, er pandemien av resistente bakterier skremmende.

Berild og Müller peker på at antibiotikaresistens er et langsomt økende problem. Hvert år dør rundt 750.000 mennesker av resistente bakterier. Dersom denne pandemien ikke stoppes, vil det i 2050 dø rundt 10 millioner mennesker årlig ifølge prognoser fra den britiske regjeringa. Verdens helseorganisasjon, WHO, anser økningen i resistente bakterier som et av verdens aller største helseproblemer.

Dermed vil pandemien av resistente bakterier ta svært mange liv, og også påvirke verdensøkonomien betydelig. Spørsmålet er om innsatsen for å komme resistente bakterier til livs, får den nødvendige prioritering nasjonalt og internasjonalt.

Omfanget av antibiotikaresistente bakterier øker som kjent i takt med bruken av antibiotika. Til tross for at resistensen altså er en alvorlig trussel mot folkehelsa globalt, så har den farmasøytiske industrien stort sett avviklet all forskning på nye antibiotika, ifølge Berild og Müller. For hvem vil lage et produkt som skal brukes minst mulig?

Farmasøytisk industri er altså ingen god alliansepartner i kampen mot resistente bakterier. Dermed påligger det både nasjonale myndigheter og WHO et tungt og avgjørende ansvar for antibiotika-forskningen. Berild og Müller advarer: "Politikere og offentlige institusjoner har lenge glimret med sitt fravær på tross av advarsler fra infeksjonsmiljøet. I Norge har f.eks. Helsedirektoratet ikke fulgt opp revisjonen av de nasjonale retningslinjene for antibiotikabehandling, slik som avtalt."

Det finnes neppe økonomiske argumenter mot å investere i antibiotikaforskning og en helsepolitikk for minst mulig bruk av antibiotika. Verdensbankens prognoser viser at dersom pandemien med resistente bakterier får utvikle seg, vil verdens årlige produktivitet synke med rundt tre til seks prosent fra 2030.

Ifølge Verdensbanken, vil investeringer i mottiltak mot antibiotikaresistens gi en avkastning på 30–80 prosent. Det bør være et språk Solberg-regjeringa forstår.