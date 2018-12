Demokratisk eierskap

Statsministeren kom skjevt ut i debatten om formue og fattige. Det er beklagelig. Flere bør eie mer i norsk næringsliv.

Vi blir stadig mer formuende, men formuen øker ikke jevnt i alle samfunnslag. Norges rikeste ti prosent eier mer enn halvparten av alle nordmenn til sammen, viser ny statistikk fra SSB.

Statsminister Erna Solberg (H) kommenterte utviklingen i et intervju med Dagbladet før julehelgen. Hun kom ikke godt ut.

Forskjellene mellom folks formue økte i 2017. Statsministeren peker korrekt på at det også skyldtes at aksjemarkedet gikk godt. Når aksjeeierskapet i Norge ikke er jevnt fordelt, betyr økt avkasting større forskjeller.

Så understreker Solberg at den minst bemidlede tidelen av oss i liten grad eier aksjer - eller egen bolig.

Særlig før jul er det umusikalsk av statsministeren å rette pekefingeren mot den minst formuende delen av befolkningen. De som sliter med å henge med i julegavekarusellen samtidig som økende strømregninger skal betales, følger neppe med på investorrådene i Kapital i desember.

Kritikerne drar frem dronning Marie Antoinettes berømte ord i møte med brødmangelen i Paris: Kan de ikke spise kake?

Kritikken skyter også delvis over mål. Det kan ikke i seg selv være galt å etterspørre større eierskap i norsk næringsliv for de brede lag. Det kan ikke være et problem for venstresiden at arbeiderne får større eierskap i produksjonsmidlene.

Et lite påaktet poeng i debatten er at statsministeren blander sammen egen bolig og eierskap i næringslivet. 100 kvadratmeter boligflate skaper altså ikke verdier, slik 100 kvadratmeter næringsareal kan gjøre.

Dersom statsministeren er opptatt av næringslivets ve og vel, bør hun følge tallrike økonomers råd, og endre særbehandlingen av boliginvestering. Rentefradraget stimulerer til å sette penger i egen bolig fremfor i egen bedrift eller i næringslivet.

Formuesforskjellene mellom folk her i landet bør minke. Det vil være en demokratisering av økonomien.

Det bør selvsagt ikke skje gjennom at næringslivet går dårligere, og dermed kaster mindre av seg for eierne. Usikre arbeidsplasser og redusert skattinngang vil ikke hjelpe de minst bemidlede.

Det er heller ikke trolig at løsningen er større offentlig eierskap. Staten er allerede en betydelig eier i norsk næringsliv.

Det må rett og slett bli mer attraktivt å investere egen tid og/eller penger i egen eller andres arbeidsplass. Det spredte, private eierskapet har vært og er en norsk verdi, enten det gjelder gård og grunn, eller de mange små foretakene i bygd og by der eierne selv jobber på gulvet.

Oppsummert Skaper støy 1 De rikes formuer vokser mest. Er løsningen at de fattige kommer seg på børs? Flere bør eie mer 2 Bak statsministerens dårlig timede utspill ligger en ærlig målsetting. Spredt eierskap 3 Det må bli mer attraktivt å investere i verdiskaping, mindre attraktivt med død kapital.