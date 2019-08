Deltidsfloka må løses

Det har vært en målsetting at flere jobber heltid i helse- og omsorgssektoren. Likevel viser en gjennomgang Dagbladet har gjort at det er langt igjen til målet.

Avisen har sett på utlyste, faste stillinger de siste fem månedene. Av 3200 stillinger, er bare 500 heltid. 20 prosent av stillingene ble til og med utlyst med en stillingsbrøk på under 20 prosent. Samtidig er det flere som jobber heltid nå, enn for noen år siden.

Det er viktig å tilrettelegge for at folk som ønsker det, får jobbe heltid. Det handler om å ha råd til å kjøpe bolig, betjene lån, forsørge familie og kunne ha en forutsigbar arbeidsdag. Særlig i helsesektoren er det mange mindre stillingsbrøker, noe som setter ansatte som ønsker heltidsstilling i en uholdbar situasjon over tid.

"Jeg føler meg utnyttet. Ekstravakter dukker opp på kort varsel. Takker jeg nei, risikerer jeg å havne bakerst i køen", sier Linda Merete Svela, som jobber som ringevikar. Hun opplyser til Dagbladet at kontraktene hennes blir fornyet hver sjette måned, og er uten stillingsprosent. "Jeg sover med mobilen under puta i tilfelle det kommer tilbud om en ekstravakt", sier helsefagarbeider Joselynn Logan.

Et arbeidsliv der man ikke vet hvor mye jobb man får, og om man skal på jobb neste dag eller ikke, gir ikke trygghet og forutsigbarhet. Ikke for de ansatte, og heller ikke for brukerne, om man jobber i helse- og omsorgssektoren.

Oppsummert Mange jobber deltid 1 Rundt halvparten av ansatte i kommunal sektor jobber deltid. Det er for lavt. Lykkes 2 Kommuner som har jobbet aktivt for å øke antallet heltidsstillinger, har lyktes. Heltid 3 Vi trenger et arbeidsliv som sikrer at de som ønsker det, får jobbe heltid.

Selv ikke for arbeidskraft det er stor mangel på, finnes det nok heltidsstillinger. I Dagsavisen skriver forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund at bare 45 prosent av avgangsstudentene fra sykepleierutdanningen i fjor kunne gå til heltidsstillinger da de var ferdige med studiene.

Ifølge KS-tall fra i fjor hadde deltidsansatte i kommunene en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 57 prosent. Om lag halvparten av de ansatte i kommunal sektor jobber deltid. Det utgjør rundt 200.000 personer. Ifølge KS er det også svært stor forskjell på kvinner og menn når det gjelder heltidsarbeid. Mens 66,9 prosent av mennene jobber heltid, er det bare 48,8 prosent av kvinnene som gjør det. Et arbeidsmarked der en stor sektor som helse og omsorg er dominert av kvinner, vil nok forklare mye av forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder heltidsarbeid.

Det er gledelig at heltidstallene går opp, blant annet fordi kommuner som har jobbet aktivt med å få flere i heltidsstillinger, har lyktes. I Oslo kommune, for eksempel, økte heltidsandelen fra fra 65,8 prosent til 68 prosent i perioden 2015–2018. Det viser at det nytter.