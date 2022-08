Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Til tross for myndighetenes uttalte nullvisjon, tok 658 nordmenn sitt eget liv i fjor. Til tross for all oppmerksomhet om ensomhet og utenforskap, til tross for stadig mer åpenhet i samfunnet om psykisk helse.

For to år siden la regjeringen Solberg frem en oppdatert handlingsplan for forebygging av selvmord, der det heter at «arbeidet for å forebygge selvmord hører hjemme i alle sektorer». I Norge har vi hatt en slik plan siden midten av 1990-tallet.

Likevel går selvmordstallene feil vei, ifølge Dødsårsaksregisteret. Når 482 menn tok livet sitt i fjor, er det flere enn på 30 år.

Her i Nationen har vi skrevet mye om de belastende sidene ved veterinæryrket, og at få veterinærer oppsøker psykisk helsehjelp til tross for belastende og krevende hverdager.

Les også: Få veterinærer søker psykisk hjelp

Også blant bønder er selvmordsraten bekymringsfull. Med stadig færre kolleger i nærheten, jobber mange mye alene. Bekymringer og tankespinn får utvikle seg i en dårlig spiral. Melkebonde Asbjørn Hagene fortalte her i avisen i juni hvordan arbeids- og livsgleden forsvant. Han møtte veggen og måtte ha psykiatrisk behandling.

Flertallet av dem som går til det skritt å ta sitt eget liv, er likevel ikke i kontakt med helsevesenet eller mottar psykiatrisk behandling.

Årsakene er mer sammensatte og komplekse enn psykiske lidelser. Og derfor også vanskelig å angripe. Erlend Hem og Øyvind Ekeberg ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus har skrevet at hovedårsaken til at selvmordsraten ikke går ned, ligger i samfunnsmessige forhold.

De peker på livsstilsendringer som avgjørende faktor, og mener gjennomgående bedre psykisk helse i befolkningen vil ha betydelig selvmordsforebyggende effekt.

Det kommer ikke av seg selv. Støre-regjeringen må sette fart i sin opptrappingsplan for psykisk helse. Det trengs øremerkede midler til konkrete tiltak, som lettere tilgang på helsesykepleier i for barn og unge under utdanning.

Det er stor forskjell på selvmord som dødsårsak og det å miste livet i trafikken, men likevel verdt å se hva som er gjort i denne sektoren. I 2021 mistet 80 mennesker livet på norske veier. Et rekordlavt antall.

Medisinsk utvikling legger til rette for å redde stadig flere liv etter alvorlige ulykker. Men i tillegg har myndighetene også her en nullvisjon. Antall omkomne i trafikken går ned på grunn av konkrete, iverksatte tiltak; sikkerhetsgrep på veier og i kjøretøy.

I tillegg: Massive, nasjonale informasjons- og holdningskampanjer. Det er sentrale, strategiske virkemidler for Statens vegvesen, med mål om å endre atferd for alle som ferdes på norske veier.

På samme måte må arbeidet mot selvmord involvere alle som «ferdes» i samfunnet. Vegvesenets kampanjer kan oversettes direkte til kampanjer mot selvmord: Mer oppmerksomhet, mer bevisstgjøring, mer samspill i trafikken. Vi må dele livsveien.