Avisa Klar Tale har gjennomgått de første 77 dommene som ble oppdaget i Nav-skandalen, der folk ble feilaktig dømt for å ha dratt utenlands og samtidig mottatt trygd.

Gjennomgangen i lettlest-avisa viser at mange av dem som ble dømt for bedrageri, hadde store problemer med å forstå reglene til Nav.

I nær halvparten av dommene er det nevnt at tiltalte ikke har fått med seg reglene. I 25 av dommene – nær en tredel – har de dømte sagt at de ikke har forstått reglene de er dømt for. I ytterligere 12 dommer har Nav ikke nådd fram med hvilke regler som faktisk gjelder.

Nav-skandalen har vært gjenstand for betydelig debatt, og det skulle bare mangle. Det handler om den største norske rettsskandalen i fredstid.

I fjor var mer enn 4.000 mennesker på forskjellige måter rammet. 1.100 personer hadde feilaktig fått krav om tilbakebetaling. 48 mennesker var urettmessig dømt til fengselsstraff. 75 personer kan være domfelt på grunn av feiltolkningen av EØS-retten. Det økonomiske omfanget av skandalen anslås til rundt 200 millioner kroner.

Også Stortinget må snu speilet og se på seg selv som lovgivende makt. Hvor informert er egentlig de folkevalgte om lovene de innfører?

EUs trygdeforordning er årsaken til at tusenvis av Nav-brukere ble urettmessig dømt for trygdemisbruk. Hvordan ble denne EU-forordningen norsk lov?

Nationen beskrev det i november 2019: EUs trygdeforordning kom i en e-post til stortingsrepresentanter midt på sommeren. Forordningen omtales av Arbeidsdepartementet over halvannen side av den 138 sider lange e-posten. Det var ikke noe møte om saken, fordi det var sommer og ikke stortingssesjon, og da møtes ikke Europautvalget.

Stortinget behandlet ikke regelverket som Nav-skandalen handler om, i plenum – ikke i møte i Europautvalget engang. I tillegg er det slik at Norge er forpliktet til å vedta nye EU-regler på EØS-området.

Lover slår fast hva som er rett og galt i et samfunn. Men lovene må være til å forstå. Det er de ikke alltid – verken for leg eller lærd, viser det seg. Det er et demokratisk problem.

Under regjeringen Solberg har staten trukket seg stadig lengre vekk fra folk. Statsminister Erna Solberg mener det styrker tilbudet til folk, fordi et digitalt tilbud – et kontor på nett – alltid er åpent.

Men når staten bygger ned de fysiske kontorene der folk kan møte en saksbehandler eller fagfolk, må språket folk møter på det digitale kontoret være mye mer tilgjengelig. Det må snakkes og skrives et språk som folk kan forstå. Det gjelder særlig rettigheter og plikter som senere kan slå tilbake på mottakerne.

Hvordan staten kommuniserer med innbyggerne, er av vesentlig betydning. Informasjonen må være lett tilgjengelig og mulig å forstå. Dét må arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen svare for i Stortinget.