De rystende bildene er nødvendig dokumentasjon

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Under Høyres landsmøte var Erna Solberg tydelig i sin tale. «Krigsforbrytelsene har stått i kø ... Denne gang må det bli et rettsoppgjør hvor de skyldige stilles til ansvar», sa partilederen.

Solberg mener Norge og verden tidligere burde ha forstått hvilken vei det bar med Vladimir Putins regime. Hun beskriver det som «et Russland hvor det totalitære mørket har senket seg».

Etter at det ble funnet en massegrav og flere hundre lik av sivile innbyggere i Kyiv-forstaden Butsja, sier også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG at Russland begår krigsforbrytelser i Ukraina. «Brutale og grusomme handlinger er begått».

Det er rystende dokumentasjon verden får se fra byen som nå er befridd. Ifølge ukrainske medier er 300-400 lik samlet inn i Butsja. Det er sjokkerende, brutalt, og fordømmes av en hel verden.

Det er avgjørende viktig at omverdenen faktisk får kunnskap om og bevis for grusomhetene som foregår på bakken i krigen, i byer der russerne har bombet og beskutt lokalbefolkningen.

Her gjør journalister og fotografer på stedet en svært viktig og farlig jobb. Etiske avveininger står å kø, under arbeidet i felt og i redaksjonene før og etter publisering. Grensene for hva som regnes som nødvendig å publisere påvirkes av krigens råskap.

NRKs utenriksreporter Morten Jentoft og fotograf Mohammed Alayoubi er blant dem som var i Butsja i helgen.

– Det vi har sett er nesten ikke til å beskrive, noe av det aller sterkeste jeg har opplevd som journalist, fortalte Jentoft i NRKs nyhetssendinger søndag.

Alt tyder dessverre på at den russiske krigsmakten bryter internasjonale retningslinjer for krig og konflikt. Angrep på sivile bryter med lover som gjelder for krigføring.

Dette tilbakevises av den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, som hevder at bildene er arrangert, at det er snakk om falske nyheter og provokasjoner. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kaller det «absurd». Hun sier det blir avgjørende med en uavhengig gjennomgang i straffedomstolen.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ber om at Den internasjonale straffedomstolen samler bevis, slik at regelrette henrettelser av sivile kan føre til at de som står bak må holdes ansvarlig.

Huitfeldt framholder at det er i Norges interesse som naboland å kunne ha et samarbeidsforhold til Russland. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan dette forholdet skal kunne gjenopprettes med Vladimir Putin ved makten i Russland.

Som Erna Solberg sa til landsmøtet lørdag: «Tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må nå være over en gang for alle».