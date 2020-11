Datalagring på jordet

Kalberg i Time kommune, 30 minutter fra Stavanger, kan bli det neste store datasenterområdet her i landet. Selskapet Green Mountain har allerede sentre på Rjukan, Enebakk, og på Rennesøy. Nå vil selskapet bygge i Time.

Det er ikke unaturlig at datalagringssentre etableres også i Norge, digitalisert og internasjonalt eksponert som vi er. Sørvestlandet er godt forspent med fibertilknytning til omverdenen.

Vi er også godt forspent med fornybar energi. Norconsult har beregnet at området kan kreve inntil 8,5 terawattimer (milliarder kilowattimer) strøm årlig. Norges samlede strømproduksjon i dag er omlag 140 TWh.

All energibruk bør søkes begrenset. Men digitaliseringen er kommet for å bli. Den datamengden vi skaper og er avhengig av å ha tilgang til, krever sin energi hva enten serverne ligger i Norge eller på kontinentet. I Norge har serverne fornybar kraftproduksjon i nærheten.

Det finnes også lokale nærings- og fjernvarmekunder til spillvarmen fra sentrene på Jæren. Lyse mener at prosjektet kan bli 25 til 30 prosent mer energieffektivt enn gjennomsnittet i bransjen.

Slike sentre bruker også mye areal. Og det er her at planene på Kalberg faller gjennom. Vi har mye areal - men vi har lite matjordareal.

Kommunens anslag for arealbehov er 1780 dekar, hvorav knappe 400 dekar er fulldyrket jord. Det tallet kan vi trygt betrakte som et absolutt minimum. Når veitilknytning og annen infrastruktur rundt bygging på norsk matjord er ferdigstilt, er det som regel ødelagt mer av den enn planene tilsa.

Fylkesmannen i Rogaland har flere ganger pekt på Gismarvik i Tysvær som egnet sted for datalagringssenter. Lagt til Time truer prosjektet nasjonale jordvern- og naturvernverdier, mener Fylkesmannen.

Det sitter langt inne for lokalpolitikere å si nei til industribygging og snorklipping, arbeidsplasser og aktivitet i sin kommune. Likevel er det kommunale flertallet for å gå videre med planene på Kalberg svært knapt. Det sier mye om hvor problematisk prosjektet er.

Det sier kanskje også at politikerne i Time er klar over at de allerede har bygd ned 1390 dekar matjord siden 2005. Jordvern og beredskap har allerede betalt en høy pris for næringsutvikling i kommunen.

Magemål i matfatet er en jærsk verdi som også Times folkevalgte bør praktisere.