Dagligvarebransjen må tøyles

Matprisene har steget kraftig etter jul, uten at produsentenes inntekter har økt. Slik har det dessverre vært altfor lenge, til tross for at flere regjeringer har snakket om å begrense kjedemakten.

Maktsentraliseringen i matbransjen fører også til mangel på konkurranse. For samtidig som prisene har økt, har de stort sett endt opp på øret likt hos alle dagligvarekjedene, skriver NRK.

"Det gjør det helt umulig for oss forbrukere å bruke vår forbrukermakt, ved å velge det billigste alternativet. Så når kjedene og andre aktører i dagligvaremarkedet påstår at det er knallhard konkurranse, så mener jeg at politikere, og også Forbrukerrådet har rett; det stemmer ikke, og det må hardere tiltak til", sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Under Stortingets spørretime onsdag tok SV-leder Audun Lysbakken opp maktkonsentrasjonen i norsk dagligvarebransje.

Ap/Sp-regjeringa sier i Hurdalsplattformen at det kommer en stortingsmelding om maktforholdene i verdikjeden for mat. Lysbakken utfordret statsministeren på hva regjeringa vil gjøre for å komme den altfor sterke maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen til livs.

SV vil på sin side ha strengere eierbegrensninger, sette klare grenser hvor stor andel av markedet én enkelt aktør kan kontrollere. Partiet vil også begrense aktørenes adgang til å "produsere osten, frakte osten og selge osten", som SV-lederen sa det.

Lysbakken ville vite om statsministeren støtter SV-forslagene. Støre mener Lysbakkens forslag er interessante, og bør vurderes. "Og jeg tror også det er noe vi kan ha gode samtaler om mellom regjeringen og SV", svarte statsministeren.

De samtalene bør settes i gang umiddelbart.

Tida er overmoden for å begrense kjedemakten. Selvsagt kan det være nyttig med en stortingsmelding. Samtidig vet nok Ap/Sp-regjeringa tilstrekkelig om kjedenes markedsmakt og om skjevfordelingen av makt i verdikjeden, til å foreslå enkelte reguleringer. Lysbakken viser til at det allerede finnes utredninger om hvordan makten kan fordeles jevnere i verdikjeden.

Det er uholdbart at matkjedene fortsetter å forsyne seg av en urimelig stor andel av de verdiene bøndene skaper. Støre ville ikke gå inn på konkrete virkemidler under spørretimen onsdag. Da er det desto viktigere at det settes fart på arbeidet med stortingsmeldingen, slik at regjeringa kan utforme tiltak som kan settes i verk raskt.