Churchills ord har gjenklang i Stortinget

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Fredag er det 74 år siden Winston Churchill, statsminister for Storbritannia under annen verdenskrig, talte til Stortinget.

Det var den 13 mai i 1948. "Ledsaget av Stortingets presidentskap trådte han under kraftig bifall inn i salen, hvor losjer og galleri var tett besatt. (...) Fra Stortingets talerstol holdt han derpå en lengre tale, hvorav slutningen hitsettes i oversettelse: Jeg gratulerer Norge med, at landets parlamentariske institusjoner, er så sterke." (Fra boka Stortingets Hus av Vilhelm Haffner, 1953).

Selvsagt var det en stor og historisk dag i Stortinget. Og Churchills tale ble hilst "med sterkt og langvarig bifall".

Da utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) holdt sin EØS-redegjørelse i Stortinget tirsdag, innledet hun med Churchills historiske besøk "...Churchill benyttet anledningen til å framheve det som for meg er kjernen i demokratiet: Det parlamentariske system. Churchill sa da at det parlamentariske system sørger for at regjeringa og dens medlemmer er folkets tjenere, ikke folkets herskere", sa Huitfeldt.

Torsdag diskuterte Stortinget utenriksministerens redegjørelse. "Jeg likte godt at utenriksministeren henviste til Churchills uttalelse om at kjernen i demokratiet er det parlamentariske systemet, et system som er uløselig knyttet til nasjonalstaten. (...) Dette forholdet til demokratiet, som Churchill så godt beskriver, er kanskje den viktigste forklaringen på at et flertall i Norge to ganger har valgt å si nei til å bli medlem i Den europeiske union. Avstanden mellom folkevalgte og velgere blir for stor. Demokratiansvaret pulveriseres", sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes likte Churchill-sitatet så godt at han ville utfylle det: "... jeg vil tillate meg å lese opp hele sitatet fra ham: "I vårt parlamentariske system er vi i stand til å sikre at folkeviljen kommer jevnt og uavbrutt til orde, og slik blir myndighetene og ministrene folkets tjenere og ikke dets herrer. Ethvert brudd på dette prinsippet møter utbredte protester og motstand", siterte Moxnes.

Mange år etter Churchills besøk kom en folkekjær nordmann med sin utfylling av Churchills budskap. Det var programleder og musiker Erik Bye: "Politikerne må en gang lære, både i Norge og andre steder, at de ikke er våre herrer. I demokratiet skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste dag de går og legger seg, at de er våre tjenere. De er folkets tjenere."

Erik Byes Churchill-inspirerte kraftsalve går fortsatt sine runder i sosiale medier, som en viktig påminnelse til våre folkevalgte, og til regjeringa. Det er forfriskende, på linje med å høre folkevalgte ("våre tjenere") i Stortinget bruke Churchill i forsvar for folkestyret.