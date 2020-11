Landets hovedstad slurer på tomgang. I mørke novembernetter pleier Oslo å syde. Nå har svært mange restauranter midlertidig stengt. Andre holder tappert stand, med sine stengte ølkraner og låste vinkjellere.

Det samme er tilfelle i Bergen. Smitten er fortsatt alarmerende høy og behovet for kraftige tiltak stort. I en av de viktigste periodene for utelivet, stenges byene ned.

Også på bygda er folk mindre ute, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger for å få ned sosial kontakt og slå tilbake koronaviruset. Men sosial nedstenging får store konsekvenser. Et konkursras i denne verdikjeden får store konsekvenser.

Over en kaffekopp, en matbit, et glass sider eller lokalt produsert øl kan livets små og store gleder og sorger deles. By og bygd uten slike sosiale møteplasser, er fattige.

Landets beste restauranter har løftet noen av landets beste matprodusenter. De har stilt krav, smakt og smattet, og etterpå framsnakket norske bønder og fiskere nasjonalt og internasjonalt.

Dette samspillet mellom toppkokker og matprodusenter har utviklet Norge som matnasjon av internasjonalt format. Sakte, men sikkert, har stoltheten over ren, velsmakende og vakker mat vandret fra luksus-segmentet over til spisesteder der mange kan frekventere. Det er resultat av hardt arbeid, over flere tiår. Dette kan nå gå tapt.

Små, frittstående aktører uten stor kapital i ryggen er de som raskest vil gå dukken. Etterpå kan vi forvente storinnrykk av internasjonale kjeder. Små og lokale bedrifter som gjør livene våre rikere, kan bli erstattet av enda flere glatte forretningskonsepter med eiere uten hjerte for bygda eller byen.

Regjeringens krisepakker må omfatte "det lille næringslivet". Det tok eksempelvis et halvt år fra Norge stengte ned, til regjeringen forsto at verdikjeden for mat har verdi. Småbedrifter dannet "lettlurte familiebedrifters forbund" og matfestivalene måtte regelrett tigge.

Nå må vi slutte opp om våre bønder og fiskere, lokale gårdsutsalg, barer, restauranter og kafeer. De som holder oppe. Og de som åpner igjen, om Norge lykkes i å få smittetallene ned.

Alternativet er stusselig. Så vi sier som Kristin Halvorsen (SV), da hun var finansminister under finanskrisen i 2008: Dette er ikke tiden for shoppe-stopp. De av oss som ikke har overhengende grunn til å frykte for jobben, bør bidra til at andre kan beholde sin.