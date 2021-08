Buss for lokalkontor

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

"Dette er et eksempel på tjenester nær folk (...) disse bussene er tjenester på hjul nær folk", sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte to passbusser under en valgkampturné på vestlandet forrige uke.

Det blir neppe "tjenester nær folk" av at en buss passerer en sjelden gang. Av at folk i distriktene må "løpe etter bussen" for å fornye passet sitt. Lanseringen av de to passbussene avslører Solberg-regjeringas mangel på respekt for folk som bor og lever sine liv i distriktene. Enda en gang.

Regjeringa har i løpet av de siste åtte årene gjennomført en rekke sentraliseringsreformer. Resultatet er færre offentlige arbeidsplasser i distriktene og langt dårligere tjenestetilbud. Politireformen er én av sentraliseringsreformene.

Den såkalte nærpolitireformen har resultert i at politiet er blitt langt mindre tilstedeværende i mange kommuner. "Etter vår vurdering har skillet mellom små og større steder økt," slo Direktoratet for forvaltning og økonomistyring fast i vår, da den sjette rapporten i gjennomgangen av politireformen ble presentert.

Annonse

"Samarbeidet mellom politi og kommuner er blitt mer strukturert de siste årene, men innbyggere i spredtbygde strøk opplever at det samlede tjenestetilbudet er blitt dårligere (...) Innbyggernes mulighet til kontakt med politiet må forbedres", konkluderte direktoratet i rapporten.

Erna Solberg lanserte ingen forslag til hvordan innbyggernes kontakt med politiet skal forbedres, da passbussene ble lansert i Austevoll fredag.

De siste årene har Solberg-regjeringa lagt ned over 60 passkontorer. Det er rundt 70 igjen. Til tross for at Stortinget vedtok at tilgang til passkontor er en allmenn rettighet her i landet. Ni av ti innbyggere i det enkelte politidistrikt skal ikke ha mer enn 45 minutter kjørevei til passkontoret sitt, het det i stortingsvedtaket.

Erna Solberg presenterte de to passbussene slik: "Én som driftes av Vest politidistrikt, som skal dekke store deler av Sør-Norge, og én som driftes av Troms politidistrikt til de tre nordligste fylkene." Innbyggere som får "buss for kontor", må med andre ord planlegge godt.

"Hvorfor bygge ned lokale tiltak landet rundt, og så komme med kompenserende tiltak på denne måten? Man kunne hatt levende lokalsamfunn med et politisted som også utstedte pass", sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Sp-lederen har et godt poeng. Det gagner åpenbart ikke distriktene at offentlige kontorer og arbeidsplasser fjernes. Lokalt politi – eller lokale Nav-kontorer for den del – kan ikke erstattes med busstrafikk.