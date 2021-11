Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Norsk økonomi har hentet seg inn igjen etter koronakrisen. Ledigheten er kommet godt ned, renten er på vei opp igjen.

Det som er uendret, er vårt ansvar for å bevare den realiserte oljeformuen. Verdier som er bygd opp gjennom titall millioner år, er hentet opp fra sokkelen og plassert i Oljefondet på titall år. Disse må rammes inn.

Det er derfor gledelig at finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre har lagt fram et budsjett som ikke øker oljepengebruken ut over det Erna Solbergs regjering la opp til.

Overføringene fra Oljefondet inn i 2022-budsjettet tilsvarer 60.000 kroner per innbygger. Det får holde, også for SV, som nå skal forhandle med regjeringen om budsjett-enighet. Vi legger til grunn at SV sørger for å dekke inn sine prioriterte utgiftsøkninger andre steder enn hos framtidas generasjoner.

Budsjettet peker dit regjeringspartiene har lovet velgerne at det skulle. Økningen i formueskattesats kombineres med økning i innslagspunkt for formueskatt, samtidig som skatte- og avgiftsbelastningen på folk med inntekt under 750.000 kroner dempes.

Annonse

Distriktene, Nord-Norge og distriktsnæringene nyter godt av at landet har lagt åtte år med Høyre-styrt regjering bak seg. Det blir mer til landbruk, lavere fergesatser og mer til Nord-Norge. Aktivt, klimagunstig skogbruk får en liten påplussing.

Det største enkeltløftet i budsjettet, nemlig kutt i elavgiften, har en pussig innretning til å komme fra en sentrum/venstreregjering. Tall fra SSB har vist at husstandene med høyest disponibel inntekt bruker nær dobbelt så mye strøm som lavinntekts-husstandene. De 2,9 milliardene til redusert elavgift går altså i hovedsak til dem som har mest fra før.

Omvendt fordeling "De 2,9 milliardene til redusert elavgift går altså i hovedsak til dem som har mest fra før."

Vi vil fortsatt se høye kraftpriser i vinter. Det gir staten mange milliarder kroner ekstra i skatt og utbytte fra kraftselskapene. Det kan være fornuftig å bruke noe av dette til å kompensere strømkundene. Men det var å forvente at en rødgrønn regjering hadde prioritert dem som trenger det mest.

2,9 milliarder kroner vil gjøre bedre nytte brukt på varmepumper, etterisolering og andre enøk-tiltak hos landets lavinntektsfamilier. Det ville gitt svært god sosial fordeling, samtidig som det kutter i det totale strømforbruket og slik lettet presset på klima, strømnett og -forsyning.

Vi håper SV sørger for å erstatte regjeringens usosiale avgiftskutt med mer målrettede ordninger.

Alt i alt er budsjettet en god start for land og folk.