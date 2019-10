Brexit og demokratiet

I dag samles det britiske parlamentet for første gang på 37 år på en lørdag – for å behandle statsminister Boris Johnsons nye brexitavtale med EU.

Drøyt tre år etter folkeavstemningen som viste at et flertall av britene vil ut av EU, bør Parlamentet være seg sitt ansvar for demokratiet bevisst – og sørge for en løsning som realiserer brexit. Det ser dessverre fortsatt ut til å være skarpe skjær i sjøen.

Da det torsdag ble kjent at Boris Johnson hadde oppnådd enighet med EU om en «skilsmisseavtale», og enighet om at det skal forhandles fram en frihandelsavtale, startet partienes posisjonering i London. Labour har allerede sagt at de ikke vil støtte avtalen, og det nordirske støttepartiet DUP trakk sin støtte til avtalen i siste sekund. Spørsmålet er om statsministeren kan klare å hente tilbake DUPs 10 stemmer.

Fredag var det også uvisst om Boris Johnsons egne «hard-brexit»-partifeller, de som vil forlate EU uten avtale, vil støtte den nye avtalen med EU. Denne gruppen, med Jacob Rees-Mogg i spissen, har uttalt at de vil bestemme seg i dag, lørdag. Det blir med andre ord en uvanlig spennende dag i London.

Det blir en avgjørende dag for det britiske demokratiet også.

Dersom brexitavtalen enda en gang blir stemt ned av parlamentet, og partitaktikken og partimarkeringene igjen settes framfor hensynet til – og respekten for – velgerne og folkeavstemningsresultatet, er det dypt beklagelig. Det vil være å undergrave folkeviljen i Storbritannia. Enda en demonstrasjon av respektløshet overfor folkeavstemningsresultatet vil fremme politikerforakt og svekke demokratiet – også utenfor Storbritannias grenser.

Vi har allerede erfart hvordan EU-tilhengere her til lands overfører de britiske politikernes brexit-rot på norske EU- og EØS-kritikere. Arbeidstakere som sliter med den hjemlige sosiale dumpingen i kjølvannet av EØS, blir møtt med trusler om at en reforhandling av EØS vil føre til «kaotiske brexit-tilstander». Det «kaoset» som finnes, er det først og fremst britiske politikere som har skapt gjennom sine parti- og fraksjonsmakeringer.

Uansett hva det britiske parlamentet ender med å vedta i dag, viser statsminister Johnsons brexitavtale med EU, at det er fullt mulig å forhandle med EU om en frihandelsavtale. Selvsagt. Boris Johnson møtte ikke EU-krav om at britene skal adoptere all EUs fri flyt-lovgivning, slik Norge forplikter seg til gjennom EØS.

Det bør alle de som i den norske debatten møter EØS-kritiske røster med trusler om «brexit-kaos» og «uten EØS får vi ikke solgt varer til EU», merke seg.

