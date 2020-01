Bredside mot regjeringens nye tvangsreform

I fjor høst ble to forslag til lovendring for opptak til videregående skole lagt ut på høring av regjeringen. Begge de foreslåtte modellene innebærer at fylkene må innføre såkalt fritt skolevalg. I så fall vil det være karakternivået alene som avgjør om eleven får tilbud om studieplass.

I dag er det fylkene selv som bestemmer hva slags inntakssystem som skal benyttes til de videregående skolene. Noen fylker praktiserer nærskoleprinsippet, altså at elevene har rett på skoleplass på nærmeste videregående skoler. Andre har karakterbasert opptak, eller en kombinasjon av de to systemene.

Lovforslagene fra regjeringen innebærer at fylkene fratas mulighetene til å tilpasse inntakssystemet til sitt behov. Dette har naturlig nok vakt sterk motstand. Høringsrunden, som ble avsluttet ved årsskiftet, viser at 80 av 140 høringssvar blankt avviser begge forslagene.

Hele utdanningssektoren, ni fylker, LO, kommunenes interesseorganisasjon KS og NHO er alle negative til forslagene. Hovedkritikken mot forslagene er at de svekker lokaldemokratiet, øker faren for skolenedleggelser i distriktene, fører til økt karakterpress og til framvekst av A- og B-skoler.

Det er et himmelropende paradoks at regjeringen vil tvinge fylkene til karakterbasert opptak i frihetens navn. Dessverre har dette vært modus operandi for denne regjeringen. Den har tvunget kommuner og fylker til å slå seg sammen, for å "styrke lokaldemokratiet". Men de nye, "robuste" regionene skal altså ikke selv få bestemme prinsippene for opptak til videregående skole.

Regjeringens motto synes å være at "med tvang skal landet frigjøres". Høyrepartienes angivelig liberale idelologi ligger bak. Som Høyres medlem i utdanningskomiteen på Stortinget, Kent Gudmundsen, sier til Klassekampen: "Fritt skolevalg er en grunnleggende verdi for oss."

Selv om det altså frarøver de allerede "tvangsfrigjorte" fylkespolitikerne muligheter til å organisere opptaket til videregående skole på den måten det passer de ulike fylkene best.

I Høyres ideologiske verdensbilde er det åpenbart slik at "one size fits all" så lenge en kan knytte begrepet "frihet" til det.

Den massive motstanden mot lovforslagene i høringen bør imidlertid gjøre inntrykk på regjeringen. Vi gjør som NHO og de andre tunge høringsinstansene, og forventer at lovforslagene legges vekk for godt.