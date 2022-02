Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Under koronapandemien har vi fått flombelyst hvor gjennomdigitalisert det norske samfunnet er. Mange av oss har i nærmere to år vært pålagt hjemmekontor ut fra smittefaren.

De som ikke har hatt bredbåndshastighet der de bor, har heller ikke hatt mulighet til å skjerme seg – og skåne andre – ved å være hjemme. Og enkelte barnefamilier slet med vanskelige valg: Skulle de flytte hjemmefra til områder med god nok hastighet, såkalt bredbåndhastighet? Kunne de la ungene gå glipp av digital undervisning?

Vi får også flere og flere digitale plikter. Du må logge deg inn på Skatteetaten for å motta både skattemeldingen og regningen på restskatten, for eksempel. Du må logge deg inn på Altinn for å motta enkelte viktige, offentlige brev og regninger. Offentlige tjenester er, som private, basert på at enhver norsk borger har pålitelig tilgang til internett hjemme.

Også helsevesenet baserer seg mer og mer på digitale løsninger. Nordmenn som ikke har nett med bredbåndhastighet – og det er fortsatt for mange – ekskluderes på mange og alvorlige måter fra samfunnet.

Bredbånd er kritisk infrastruktur, på linje med strømnettet.

Solberg-regjeringas mål var at 90 prosent av husstandene skulle ha bredbånd (100 Mbit/s) innen utgangen av 2020. De resterende 10 prosentene av befolkningen kunne med andre ord ekskluderes. Kravene til hva som er god nok hastighet øker gjerne med økt digitalisering. Det kan innebære at langt flere enn beregnet er uten brukbart nett.

I Hurdalsplattformen lover Ap/Sp-regjeringa at "Alle innbyggere skal ha tilgang til bredbånd". Uten at det settes noen tidsfrist for å oppnå dette.

Senterpartiet går i sitt program inn for å innføre offentlig leveringsplikt for bredbånd i områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. Fylkeskommunene skal ha hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, "med sterk statlig finansiering for å nå målene".

Statlig finansiering er stikkord. Når offentlige midler går til å finansiere utbyggingen av bredbånd, bør ikke da det offentlige i det minste være medeiere, og slik sikre en viss demokratisk kontroll med kritisk infrastruktur?

Spørsmålet er aktualisert i fylkestinget i Trøndelag, der fellesskapet skal bidra med halvparten av kostnadene for utbygging – uten å få noe eierskap til infrastrukturen, slik det ble presentert i et debattinnlegg her i Nationen nylig.

Regjeringen skal sette ned et utvalg for blant annet å "sikre demokratisk kontroll over digitaliseringen av samfunnet". Utvalget bør vurdere hvordan det offentlige kan sikre demokratisk kontroll med infrastrukturen for bredbånd.