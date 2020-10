Bra med tidsfrist for dødsbo

Tre år, lyder forslaget fra justisminister Monica Mæland (H). Det skal være den nye maksgrensen for hvor lenge en landbrukseiendom kan stå i dødsbo før den får en avklart, ny eier.

Ifølge SSB var det i fjor 5294 landbrukseiendommer med boligbygning her i landet som var bundet opp i et dødsbo, og 3000 skogeiendommer med i alt 1,2 millioner dekar skog.

Det betyr ofte at eiendommen inntil videre ligger brakk, husene ubebodd. Ressursene knyttet til bruket blir ikke utnyttet, bygninger forfaller, jorder gror igjen og skog råtner på rot.

Les også: Denne lovendringen gleder skogeiere og bønder

Ofte er det snakk om flere andre- eller tredjegenerasjons arvinger til et slikt dødsbo. De blir gjerne ikke umiddelbart enige om hva som bør skje med eiendommen og hvordan man håndterer arveoppgjøret. De kan bo spredt på andre kanter av landet og være lite knyttet til bruket de er arvinger til.

Annonse

Hvis man ikke får tak i arvingene til et dødsbo, er det vanskelig å gjøre tiltak som ellers villle vært bra for både bruket i seg selv og bygda og samfunnet rundt. Det påpekte også Norges Skogeierforbund, da de for snart to år siden la fram ønsket til Stortinget om nytt regelverk på området. Nå blir de altså hørt.

Les også: Snart slutt på landbrukseiendommer som forblir dødsbo

For dødsbo gjelder ikke bo- og driveplikten. De er ikke underlagt konsesjonsloven eller jordloven. Når de da blir stående tomme og forfalle, kan de bli liggende som "sperrer" for utvikling, som eventuelt vern av skog, bygging av skogsbilveg eller et nødvendig jordskifte fordi det ikke er mulig å få tak i noen som kan skrive under.

Med den nye loven kan kommunene etter tre år gå inn for tvangssalg av eiendommen, hvis arvingene ikke har kommet til enighet og funnet en ny eier. Flere gards- og skogsbruk kan da overtas av noen som faktisk ønsker å drive landbruk, som vil holde jorda i hevd og vedlikeholde bygningene.

Det vil være til glede for både enkeltpersoner og lokalsamfunnet i bygdene hvis dødsbo blir bebodd av folk som vil bidra til verdiskaping, produksjon og aktivitet.

Med en tidsfrist, slik justisdepartementet vil innføre, blir det lettere å sikre kontinuerlig ressursutnyttelse av drivverdige bruk. Vi støtter Skogeierforbundet i at dette handler om å ta forvalteransvaret på alvor, og ivareta naturressurser og bosetting over hele landet.