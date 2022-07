Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

En historisk regjeringsflukt foregikk på De britiske øyer forrige uke da statsråder og statssekretærer trakk seg i protest mot statsminister Boris Johnsons lederskap.

Noen trodde det var kroken på døra for Johnson som regjeringsleder allerede da to politikere i så avgjørende posisjoner som finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid takket for seg tirsdag. Når de ikke lenger hadde tillit til Johnson, burde man forvente at statsministeren selv så alvoret i krisen.

Men mannen med den bustete hårmanken som varemerke, klamret seg fast og hevdet så sent som onsdag at han ikke hadde noen grunn til å tre til side. Torsdag måtte han innse at slaget var tapt.

Utdanningsminister Michelle Donelan gikk av etter bare to dager i jobben, i et forsøk på å beholde egen integritet og markere avstand til Boris Johnsons lederskap. Til sammen 59 medlemmer av regjeringen har de siste dagene prøvd å «være på rett side av historien».

Mange har sammenlignet Boris Johnson med Donald Trump, og skandalene rundt ham ble til slutt for mange og for alvorlige. I et annet land ville de felt en statsminister på et langt tidligere tidspunkt.

Tilliten til Boris Johnson og regjeringen ble kraftig svekket av det såkalte «Partygate». Journalister avslørte at gjentatt festing med utstrakte brudd på smittevernreglene foregikk i Downing Street mens Storbritannia var nedstengt under koronapandemien.

Johnson er dessuten kritisert for kostbar oppussing av statsministerboligen, og felles for alle sakene er statsministerens intense forsøk på å bortforklare og skjule fakta. Britene kan ikke holde seg med en statsleder med så lemfeldig omgang med sannheten.

Det raknet for alvor etter anklagene mot den konservative innpiskeren Cristopher Pincher om seksuell trakassering. En overgrepssak Johnson skal ha visst om da han utpekte Pincher til stillingen, men sagt at han ikke kjente til.

Mens statsministeren overlevde en mistillitsavstemning i begynnelsen av juni, kunne han denne gangen ikke fortsette når Storbritannias regjering gikk i oppløsning.

Johnson ble statsministeren som tok Storbritannia ut av EU og sluttførte den lange Brexit-prosessen. Nå blir det opp til en ny partileder og statsminister å rydde opp og gjenreise tilliten til de konservative og til hele lederskapet i Storbritannia.

Johnson selv mener det er uheldig med ustabilitet og lederbytte i en situasjon der Europa er i krig. Hans plan er å fortsette i setet midlertidig sammen med sin nyutnevnte regjering, kanskje helt til partiets landsmøte i oktober.

Det bør unngås. Det er ikke hensiktsmessig verken for Storbritannia eller for landets internasjonale relasjoner og samarbeid å ha en statsleder som mangler tillit både i befolkningen og i sin egen regjering.