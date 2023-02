Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Voldsomme prisvariasjoner på innsatsfaktorer, og over tid mye høyere kostnader. Pandemiskapte, store variasjoner i varehandelen og dermed forbruket av norsk mat. De siste tre årene har vært en berg- og dalbane for bøndene.

Folk som produserer med grunnlag i fotosyntesen i kupert lende under Polarsirkelen vet hva omstilling er. Men denne øvelsen gjøres best med hodet godt over vannet, med en ressursbuffer på bok. Det har mange bønder ikke.

Da gjelder det at staten stiller opp, for de hardt prøvede produsentene i en samfunnskritisk næring.

Da Ap/Sp-regjeringen kom til makta, bakset bøndene med skyhøye kostnadsøkninger. Da gikk det få uker før en ekstra støttepakke på 750 millioner kroner kom på plass.

I sitt første jordbruksoppgjør la regjeringen til slutt over 10 milliarder kroner på bordet. Vi vet ennå ikke om det var godt nok, i den forstand at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper faktisk minker. Men i kroner har ikke bøndene sett større oppgjør siden 70-tallet.

Denne uka fikk vi vite at strømstøtteordningen for bøndene, som ble innført forrige vinter, og utvidet til å gjelde opp til 60.000 kWh per måned sist høst, videreføres ut 2024.

Denne utviklingen er drevet fram, og administrert, av landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– Vi velger å forlenge strømstøtteordningen, for å bidra til forutsigbarhet i det som er ei ekstremt viktig næring, og som kommer til å være det framover. Det er en tydelig politisk prioritering av regjeringa, sa Borch til Nationen denne uka.

Fagstatsråder må ha selvtillit på vegne av egen sektor. De må også være klar over at skiftende tider kan vingeklippe egen sektor og gjøre store vyer til skamme. Se bare på samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som må forsvare stopp i store samferdselsprosjekter som E6 Bergen-Voss og Oslofjordtunnelen i år.

Den selvtilliten som Borch viser på vegne av landbruket, har hun delvis opparbeidet selv. Det gjør det lettere å tro på Borchs historie: Denne regjeringen prioriterer landbruk og matproduksjon over tid.

Det er også nødvendig. Hurdalsplattformen lover en forpliktende, tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Når bøndenes inntekt skal måles mot andre gruppers, må det selvsagt skje etter at strømregningen i fjøset er betalt. Sånn sett er den videreførte strømstøtten en selvfølgelighet.

Det har likevel stor tilleggsverdi at statens kostnadsdekning kommer fortløpende via strømstøtteordningen, slik at bøndene slipper å belaste driftskontoen.

Behovet for et jordbruksoppgjør godt over 10 milliarder er ikke mindre i år enn i fjor. Den tryggheten som Sandra Borch utviser på vegne av næringen, er et godt signal for prøvede norske bønder.