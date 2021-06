Bonuser i krisetid er tonedøvt

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Luftfarten har hatt vanskelige tider under koronapandemien. Reisevirksomheten har stoppet opp, flyene stått på bakken og inntektene uteblitt.

For å bidra til å holde hjulene i gang har staten, ved Næringsdepartementet, i flere runder stilt opp med milliarder i lån og krisehjelp til Norwegian.

Men fellesskapets penger var aldri ment å gå til bonusutbetalinger til enkeltpersoner i en allerede høyt lønnet konsernledelse. E24 avslørte i mai at nettopp det har skjedd. Ledelsen har samlet fått et tosifret millionbeløp på toppen av lønn, opsjoner og andre bonusordninger.

Statsråd Iselin Nybøs (V) mener eierne får styre bonuspolitikken, så lenge Norwegian betaler tilbake lånene de har fått. Til E42 sier Nybø nærmest pliktskyldigst at hun misliker bonusene, men strekker seg ikke lenger enn å kalle det "noe umusikalsk".

Det er en stor underdrivelse. Opposisjonspartiene på Stortinget kan fritt si "hva var det vi sa". De advarte nettopp mot risikoen for at krisepenger ble brukt slik.

Regjeringspartiene, statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) var motvillige til at krav skulle heftes ved den statlige støtten. I fjor vår ble det likevel lagt inn forbehold om ikke å bruke statens lånegaranti til utbytte eller bonusutbetaling.

Slike vilkår ble ikke lagt inn da regjeringen i år bidro med nye milliarder i såkalt hybridkapital og obligasjonslån til Norwegian. Det er likevel ingen grunn til at det første kravet skal nulles ut etter at staten gir mer støtte. Tvert imot.

Fra Norwegians side vitner de økonomiske disponeringene om en spesiell mangel på forståelse for situasjonen landet og verden er i.

Et styre vil alltid argumentere med at de må sikre seg de beste lederne og at de honoreres for stort arbeidspress. Men de stiller samtidig bedriften høyt hevet over samfunnsdugnaden alle andre samvittighetsfullt har sluttet opp om.

Slik avslører flyselskapets styre manglende innsikt i hvordan omdømme skapes og tillit svekkes. Pilot- og kabinansattes fagforeninger raser, flere investorer inkludert Folketrygdfondet, reagerer sterkt.

SVs Kari Elisabeth Kaski kaller det usmakelig at pengene går til å berike enkeltpersoner når fellesskapet har stilt opp. Terje Aasland (Ap) påpeker at vanlige folk har måttet gå ned 20 prosent i lønn. Sps Sigbjørn Gjelsvik sier at "hvis Nybø forsøker å bortforklare eller si at dette er greit fra Norwegians side, så er det overhodet ikke det, på ingen måte".

En pandemi vil åpenbart aldri ramme mennesker, land eller bransjer likt. Regjeringen har likevel ansvar å sørge for at fellesskapets penger ikke brukes på denne måten og at krisepolitikken i størst mulig grad er rettferdig. I motsatt fall vil det gå ut over befolkningens vilje til å slutte opp om tiltak og pålegg i møte med neste krise.