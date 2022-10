Bønder trenger realistisk rådgivning

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

De politiske og økonomiske virkemidlene i landbruksnæringa er med på å drive fram uvettig satsing. Det mener bonde og forfatter Svenn Arne Lie. Han reagerer kraftig på at norske bønder blir oppfordret til å gjøre investeringer som ikke er lønnsomme.

Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Innovasjon Norge bidrar med rådgivning, ut fra hva slags produksjon bonden driver med. Mye tyder på at risikovurderinger og driftsplan bedre må tilpasses de reelle inntektsmulighetene på gården og i næringa.

Bønder er selvstendig næringsdrivende som selv er ansvarlig for valg og investeringer. Det presiserer også Halle Arnes, koordinator for flere titalls HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving.

År med strukturrasjonalisering, det siste årets prisøkning på innsatsfaktorene gjødsel, diesel, strøm, og i tillegg høyere renter, har bidratt til at mange ikke oppnår de resultatene som var forespeilet i driftsplanen.

– De samlede konsekvensene av dette er brutale for gårdbrukerne, skriver Tor Erling Nilssen, økonomirådgiver i Nord-Norge for NLR i en e-post til Nationen. Det er et faktum: Norske bønder jobber altfor mye.

Mange opplever at de står fast i et hamsterhjul uten mulighet til å komme seg av. Morgan Huse i Aremark er en av dem som har tatt beslutningen om å selge dyra og stenge løsdriftsfjøset – etter åtte år med drift som har gått omtrent i null. Målene i driftsplanen ble aldri nådd og lånet er lettere å betale ned når fjøset står tomt.

– I regnskapet er det ikke særlig rom for feilskjær eller uforutsette utgifter, sier Huse til Nationen. Marginene er for små.

Volumet på driften og størrelsen på bruket må altså gjenspeile ressursgrunnlaget og de økonomiske realitetene. Driftsplaner må ta høyde for at det forventes årlig effektivisering, samt at omtrent idet investeringene er nedbetalt, slår behovet for vedlikehold inn.

Driftsplaner kan ikke legge opp til at nødvendig inntekt for å forsørge familien – eller bygge løsdriftsfjøs – skal hentes utenfra, fra en annen jobb ved siden av jordbruket, eller fra ektefelles jobb. Ei heller at kabalen avhenger av en tilgjengelig, frisk og arbeidsfør kårkall som jobber gratis.

Morgan Huses anbefaling til den som har planer om å starte med dyreproduksjon, er å snakke med andre bønder som har drevet en stund. Det kan gi nødvendig realitetsorientering og kanskje den beste rådgivningen – men fører neppe til økt rekruttering.

Som en kommenterer på Nationens Facebook-side: «Ingen andre bransjer legger barnetrygd, ektefelles inntekt m.m. i potten ved investeringer». Det er ikke en bærekraftig vei for norsk jordbruk og matproduksjon, ikke en som verken faglagene, samvirkene eller de som driver landbruksrådgivning kan støtte opp under.