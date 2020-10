Bøndenes sunne utålmodighet

Under Bondetinget denne uka kom murringen på grasrota i Bondelaget for en dag. Mange er misfornøyde med at bondelederne er for usynlige i det offentlige ordskiftet, og misfornøyde med resultatet av "korona-landbruksoppgjøret". Naturlig nok.

Det er vanskelig å forstå hvorfor bondetoppene ikke har benyttet anledningen til å holde landbruksfanen høyere når anledningen åpenbart har vært til stede: Koronapandemien har anskueliggjort betydningen av matvareberedskap og norsk matproduksjon.

Koronakrisen viser at det er naivt å tro at vi bare kan importere det vi trenger i en krisesituasjon. Til og med Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har takket bøndene for innsatsen under pandemien. Ellers er hun som kjent en varm tilhenger av å bygge ned tollvernet. Uten tollvern blir det så å si umulig å produsere mat i dette langstrakte og karrige landet, der under tre prosent av arealet kan dyrkes.

Kritikken for utydelighet og for altfor beskjedne krav i oppgjøret rammer både Bondelagsleder Lars Petter Bartnes og lederen i Småbrukarlaget, Kjersti Hoff, og er rimelig. Samtidig er det selvsagt ikke slik at bondetoppene ikke forsøker å påvirke.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes var for eksempel på besøk i Stortingets næringskomité 22. september. Der la Bartnes vekt på at pandemien har vist at det å ha en nasjonal verdikjede for mat med spredt produksjon, er god risikohåndtering. Og at økt norskandel i både mat og fôr vil redusere importavhengighet og dermed redusere risiko. Matsikkerhet og beredskap handler om å opprettholde, og helst øke, den løpende matproduksjonen i hele landet. Det gir både forsyningssikkerhet, sysselsetting og verdiskaping, forklarte Bartnes medlemmene i næringskomiteen.

Så hvorfor brukes ikke dette avgjørende viktige budskapet mer aktivt – og er grunnlag for en enda mer rakrygget og offensiv holdning – i forhandlinger og i offentligheten generelt? Det kan til dels være naturlige forklaringer, som for eksempel at koronapandemien også har praktiske konsekvenser for organisasjonsarbeidet. Men det er neppe hele forklaringen.

Og hvor er de andre aktørene? Som Norsk Landbrukssamvirke? Alle er enige om at det er viktig at bøndene driver klimapolitikk - som Landbrukssamvirkets nettsider fulle av – men hvor er resten av interessepolitikken? Hva gjøres? For å sette det på spissen, så kan verken bønder eller forbrukere leve av klimakutt alene. Det må være rom for en bredere og tydeligere faglig interessepolitikk.

I de kommende forhandlingene må det tapte tas igjen. Oppfordringen må være at de tillitsvalgte må være pinlig bevisste over at de forhandler på vegne av medlemmer som arbeider i en samfunnskritisk næring og som lønnsmessig ligger etter. I neste jordbruksoppgjør kan ikke bondetoppene akseptere smuler.