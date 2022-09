Bøndenes kapital er ikke verdiløs

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Tall fra EU-kommisjonen viser at bøndene i 13 EU-land taper penger på å investere i landbruk. Verst er det i Sverige, hvor bønder som investerer, kan regne med en negativ årlig avkastning på 3,2 prosent.

I Norge er lønnsomheten i investeringer i jordbruket holdt i skyggen i tiår, gjennom det tilslørende inntektsbegrepet "vederlag til arbeid og egenkapital". Denne sekkeposten må brytes opp og spesifiseres.

Grytten-utvalget skal innen 1.oktober legge fram et forslag til hvordan bondens inntekt kan sammenliknes med andre yrkers inntekt. Da må bondens egenkapital først defineres, og gis en rimelig avkastning.

Seniorrådgiver Anders Huus i Norges Bondelag har prisverdig gjort en beregning for norsk jordbruk, bygd på EU-tallene og norske forhold. Den bør fungere som realitetsorientering, for politikere og forbrukere såvel som for næringen sjøl.

Huus har tatt utgangspunkt i en timeinntekt på 216 kroner for bøndene. Det tilsvarer snittprisen for innleid arbeidskraft i næringa i 2020. Det er altså ikke noe urimelig høyt timevederlag Huus setter for bøndene. De færreste arbeidsgivere her i landet vil finne seg i å tjene det samme som ansatte. Få norske lønnstakere har en så lav timeinntekt som 216 kroner.

42.700 årsverk i norsk landbruk vil, med denne timeinntekten, bety et arbeidsvederlag på 17 milliarder kroner. Dagens totale vederlag til BÅDE arbeid og kapital i jordbruket er 16,8 milliarder.

Når både bonden og de ansatte har tjent nøkterne 216 kroner timen gjennom ett år, er det altså ingenting igjen til avkastning på bondens egenkapital.

– Kapitalavkastningen i norsk landbruk blir minus 0,1 prosent, sier Anders Huus her i avisen. Medregnet verdien av jordbruksfradraget vil avkastningen bli positiv - men på svært lave 0,6 prosent.

Men når den milliardkostnaden som hvert år går ut av næringa gjennom jord- og kvoteleie skal regnes med, blir avkastningen igjen enda dårligere.

– Det forteller om lav lønnsomhet. Når all arbeidskraft skal godtgjøres med gjennomsnittlig timelønn til ansatte, er det ikke penger igjen til avkastning på kapitalen, sier Anders Huus her i avisen.

Dette viser hva vi tidligere har pekt på: Når bøndenes kapital og -inntekt spesifiseres, vil det bli tydelig at de tjener enda mye mindre på å lage maten vår enn hva mange, både i og utenfor næringa, har lagt til grunn.

Stortinget vil fjerne inntektsgapet mellom de som lager maten og alle de som spiser den. De ferske beregningene viser at det blir mye dyrere enn hva selv det siste jordbruksoppgjøret tok høyde for.

Folk og styresmakter kan ikke regne med at bøndene vil fortsette å stille med gratis egenkapital for å fø folk.