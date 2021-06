Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ordskiftet rundt norsk matproduksjon, og dynamikken i landbrukspolitikken, er endret gjennom Bondeopprørets gjennomslag i opinionen, og på Bondelagets landsmøte tidligere denne måneden.

Det store rødgrønne flertallet (ifølge meningsmålingene) som har lovet å gi landet en ny regjering etter valget i september, snakker nå ikke lenger OM bøndene skal inntektsløftes opp mot andre grupper i samfunnet. Men når og hvordan.

De siste to spørsmålene er utvilsomt krevende både politisk og praktisk. Det må likevel ikke brukes til å så tvil om hovedmålsettingen: Å øke matproduksjon og -sikkerhet gjennom bedre inntekt.

Seniorrådgiver Ivar Pettersen i Nibio står i fare for å bidra til nettopp dette når han ber bøndene å ha "is i magen" i mange, mange år. En rask inntektsøkning er egentlig skadelig for bøndene. Det kan gi overproduksjon, prispress og økte leie- og kapitalutgifter, skriver Pettersen.

Les også: Rask heving av inntekta kan gi bismak for bønder

Den økte lønnsomheten kan ganske riktig lekke ut av næringen: Stadig mer melk produseres på leid melkekvote, og stadig mer av jordbruksarealet drives av leietakere. Økt lønnsomhet kan gi økte leiepriser på innsatsfaktorene.

Annonse

Løsningen er ikke å holde lønnsomheten nede, men å bruke politikk til å sørge for at bøndene som produserer melka og driver jorda, i større grad eier kvoten og jorda.

De 30 år gamle satsene i dagens tollvern åpner ikke for store prisøkninger, hevder Ivar Pettersen. Her er han på linje med hva samvirkeindustrien har ment i tiår. Synet er i svært liten grad testet mot virkeligheten.

Innvendingene tar i stor grad utgangspunkt i det landbrukspolitiske regimet som har bragt bøndene i et inntektsmessig uføre. Det er jo nettopp dette regimet som må endres.

"Innvendingene tar i stor grad utgangspunkt i dagens landbrukspolitiske regime. Det er jo nettopp dette regimet som må endres."

Det er riktig at en hodeløs oppblåsing av sektoren vil kunne skape både overproduksjon, økte leiekostnader og kapitalutgifter i landbruket. Men dette er ikke et argument mot inntektsutjevning i seg selv.

Et politisk flertall som vil løfte bondens inntekt, må også ville de nødvendige systemendringer for å få det til. Tollvernet må rustes opp, ikke ned. En større andel av inntektene må komme fra beredskap, arealbruk, kulturlandskapspleie, heller enn fra produksjonsvolum løsrevet fra norsk areal.

Utgangspunktet for inntektsutjevning kan ikke være at vi tror det blir vondt og vanskelig. "Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet" skrev arbeiderdikteren Rudolf Nilsen. Matjordas arbeidsfolk, som skurer bunnen av inntektsstatistikken, og en stadig fallende sjølforsyning, trenger politikere som vet hva de vil, og som har viljen til å starte mot målet nå.