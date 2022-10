Bonden er alltid i beredskap

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Klok av skade vil Nordre Land kommune i Innlandet styrke beredskapen. Da høststormen feide over store deler av Østlandet i november i fjor, mistet kommunen både strøm og telenettet.

Når også nødnettet kollapser på grunn av dårlig batteritid, kan det i verste fall få store konsekvenser for innbyggerne. Da ryker muligheten for å varsle om akutte helsesituasjoner, i tillegg til at kommunikasjonen om hjelpearbeidet under selve stormen bryter sammen. Nødetatene når hverandre ikke.

– Brannvesenet var ute med flere biler for å rydde veier, men de forskjellige enhetene fikk ikke kontakt med hverandre, forteller John Løvmoen, beredskapsansvarlig i Nordre Land om fjorårets hendelse.

Det er en potensielt farlig situasjon når også store deler av mobildekningen settes ut av spill. Da er sikringsradioer neste mulige verktøy.

Nettopp sikringsradio ønsker kommunen derfor at alle bønder i området skal ha tilgjengelig på gården. Dermed blir bygdas matprodusenter – som ikke er ukjent med beredskapsansvar – også en del av den brede forsikringa ved uforutsette hendelser.

– Hvis strøm og telenett er slått ut og man trenger umiddelbar hjelp, skal man i prinsippet kunne løpe til den i grenda som har sikringsradio, forklarer John Løvmoen til Nationen.

En del bønder har hengeraggregat som kan brukes ved lengre strømbrudd. Mange har også vakuumvogner og vanntanker fulle med vann, og kan rykke ut på kort varsel for å bistå brannvesenet i slukkearbeidet. Ikke sjelden kommer de også tidligere fram til et brann- eller ulykkessted enn nødetatene klarer.

Harald Tønderum er leder i det lokale Bondelaget i Nordre Land. Han mener det er logisk at bønder skal være en del av beredskapen og er positiv til kommunens ønske om at bøndene skal ha sikringsradio tilgjengelig på gården.

Nok en gang blir det tydelig at heltidsbønder har en avgjørende viktig posisjon i lokalsamfunnet. De har arbeidsplassen sin lokalt og er dermed til stede til alle døgnets tider. Naboene kan være sikre på at det nesten alltid er folk der.

Bøndenes bidrag kan ikke tas for gitt. Det er naturlig, som Tønderum påpeker, at når denne yrkesgruppa stiller opp for storsamfunnet, er det naturlig at myndighetene sørger for økonomisk støtte til innkjøp slik at alle har det nødvendige utstyret.

Med ansvar for beredskap må det også følge tydelige avtaler, god informasjon og opplæring, ideelt sett jevnlige øvelser og ikke minst klare kommunikasjons- og kommandolinjer.

Selv om privatpersoner involveres i et kommunalt opplegg og en beredskapsplan, kan det ikke herske tvil om hvor ansvaret ligger, enten det gjelder naturhendelser, ulykker eller andre akutte tilfeller. Det ansvaret ligger hos det offentlige, de profesjonelle.