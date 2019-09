Boligpriser og økende ulikheter

I forrige uke satte Nationen søkelyset på den store forskjellen i verdistigning på boliger mellom by og land. I vårt eksempel hadde verdien på en enebolig på 150 kvadratmeter økt med nesten fem millioner kroner mer i Oslo enn i Hedmark i løpet av 20 år.

Utviklingen i boligmarkedet er en av hovedårsakene til at ulikhetene i formue har økt kraftig mellom by og land. I Nationen kommer det også fram at en vanlig innbygger i landets rikeste kommune, Bærum, nå har mer enn fem ganger så høy formue som i den fattigste, i Hasvik.

Artikkelen om forskjellene i verdiøkning på boliger fikk Venstre-politiker og statssekretær Sveinung Rotevatn til å rykke ut på Twitter med en morsomhet på vår bekostning: "Du må nesten vere Nationen for å framstille det som eit problem for distrikta at bustadmarknaden er svindyr i byane", skrev han. Mulighetene for en rimelig enebolig er jo et av de fremste argumentene for å flytte ut av byen, la han til.

Rotevatn har rett i at lave boligpriser i distriktene kan bidra til at flere lokkes ut av de store byene av økonomiske hensyn. Men det er pussig at en politiker på Rotevatns nivå ikke har noen betenkeligheter med at de strukturelle ulikhetene mellom by og land øker.

Annonse

Dette er til alt overmål forskjeller som til en viss grad er stimulert gjennom politiske vedtak. Ettersom vi alle får skattefradrag for boliglånsrenter er det mulig å argumentere for at den store oppbyggingen av formuer i byene er statlig subsidiert. Politikere, som utformer skattepolitikken, burde i de minste koste på seg å vurdere om dette er fornuftig bruk av offentlige midler.

Rotevatn var imidlertid ikke den eneste som drev harselas av Nationens sak. På lederplass skriver Dagens Næringsliv lakonisk at det snart må "bli slutt på at helt vanlige folk har råd til å kjøpe en helt vanlig bolig i distriktene".

Det morsomste med avisens kommentar er likevel at avisen samme dag slo opp følgende nyhetssak: "Boligfesten har skapt enorme forskjeller", hvor det kommer fram at forskjellen i folks boligformue har økt kraftig de siste årene og "skapt en kløft mellom by og land".

Problemstillingen som Sveinung Rotevatn mente en må være Nationen for å finne problemet i, og som Dagens Næringslivs lederskribent syntes var så søkt at det burde latterliggjøres, var likevel ikke mer søkt enn at Dagens Næringslivs nyhetsredaksjon faktisk valgte å bygge et hovedoppslag på den.

Det er et opplagt samfunnsproblem at ulikhetene mellom by og land øker. Problemet blir ikke mindre av at profilerte politikere vitser med det.

Oppsummert Prisforskjeller 1 Verdiøkningen på boliger har ført til at formuene vokser mye mer i byen enn i distriktene. Morsomt? 2 Venstre-politiker Sveinung Rotevatn gjorde morsomheter av at Nationen problematiserte at boligprisene i byene er høye. Subsidiert 3 Formuesøkningen i byene er delvis subsidiert av skattefradrag for boligrenter, og burde være egnet til å vekke politisk bekymring.