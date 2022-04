Bodø/Glimt er helt på jordet

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Midt i Bodø ligger Thalleveiåkeren. På dette jordet vil byens stolthet, fotballklubben Bodø/Glimt, bygge sin nye stadion.

Rønvikjordene er det som i arealplaner og utviklingsprosjekter gjerne omtales som "indrefilet". Det er attraktive arealer som det over år har vært kamp om: Skal det forbli dyrket mark der mat kan produseres, eller skal det bli til infrastruktur, næringsbygg og byutvikling tett på sentrum?

Jordet er på 48 dekar. Det tilsvarer i praksis cirka sju fotballbaner. Men for Bodø/Glimt og daglig leder Frode Thomassen handler det ikke bare om fotball. Til Nationen sier han at klubben vil skape et landemerke, de vil "inspirere til byutvikling og bygge en arena som treffer innenfor sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft".

Fotballen er viktig. For underholdning, tilhørighet, næringsliv og business. Bodø/Glimts internasjonale suksess som en av de mest framgangsrike klubbene i Europa de siste sesongene har stor betydning for både byen og landsdelen.

Det står respekt av jobben de har gjort, og av ønsket de nå har om å gjøre en ny arena tilgjengelig for barn og unge, andre idretter og for lokalbefolkningen. Bodø/Glimt vurderer å bygge i tre, gjenbruke bygningsmaterialer og legge opp til miljøvennlig energisparing.

Alt er vel og bra. De må bare finne et annet sted å bygge sin nye stadion. For det hjelper svært lite å finne måter å drive urbant landbruk eller flytte matjorda til andre steder. Det er bare plaster på et sår som egentlig ikke kan leges.

Matjord er en begrenset ressurs. Det aktuelle jordet er blant de siste landbruksarealene innenfor Bodøs bygrenser. Systematisk nedbygging ut fra næringshensyn og utbygging er å drive vekst i bakvendt forstand, det reduserer matproduksjon, matsikkerhet og beredskap.

Nettopp disse argumentene gjorde at Time kommune på Jæren nylig snudde i et omstridt jordvernspørsmål. Der har kommunestyret over halvannet år vært splittet i planene om å bruke 200 mål matjord sør for Bryne til utbyggingsformål.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen med krigen i Europas matkammer fikk imidlertid flertallet til å snu. Krigen i Ukraina og utsiktene til matkrise ble avgjørende.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og daværende kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sendte nylig ut et brev til alle landets kommuner med instruks om å ta vare på matjorda.

Det er umusikalsk og, som Ingeborg Tangeraas i Jordvern Nordland sier, uetisk og usolidarisk. Også Naturvernforbundet ber Bodø/Glimt summe seg, både av hensyn til matproduksjon og det biologiske mangfoldet – og for alle fotballens supportere som bør slippe å gå på kamp med en bismak i munnen.

Hvis ikke fotballklubben selv innser hva bærekraft egentlig betyr, må Bodøs kommunestyre sette ned foten.