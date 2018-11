Billig ribbe koster dyrt

Julemusikken i dagligvarebutikkene akkompagneres av prisdump. Akkurat nå kan forbrukerne kjøpe ribbe til 40 kroner kiloen hos Bunnpris. Kjedens kostnad for å få den samme ribba ut i butikkhylla er 80 kroner kiloen. Resultatene av denne prisdumpingen burde være egnet til å skremme flere enn bøndene.

Yrkesstoltheten til dem som lager maten vår, burde være ledsaget av kremmerstolthet hos dem som selger den videre. Hva tror dagligvarekjedene det gjør med synet på norsk dagligvarehandel når de kan prisdumpe så skamløst som før jul?

Kjedene burde ta sitt ansvar for å vise at norsk mat er unik. Isteden fremstiller de varene i sine egne hyller som noe billig og trivielt, som konkurrerer med polsk kjøtt i en handledisk på den andre siden av svenskegrensen. Slik bygger norsk dagligvarehandel ned også sitt eget omdømme, samtidig som merverdien i mat produsert med høy dyrevelferd og lave medisinmengder usynliggjøres.

Kiwi, Meny, Coop Extra og Rema 1000 taper penger på å selge ribbe til 49,90. Det er iallfall hva kjedene vil ha forbrukerne til å tro. I virkeligheten er det forbrukerne selv som betaler. Det tapet kjedene har på enkelte lokkevarer, belaster ikke bunnlinjen hos familiene Johansson og Reitan. De veltes isteden over på alle andre varestrømmer. Forbrukerne kjøper for det meste andre varer, ikke ribbe. De sparer totalt sett ingenting på den ribba som lokker dem inn i butikken for å kjøpe også andre varer. Den prisbevisste førjuls-prisjeger lurer ingen, hun blir lurt.

Den kvalitets- og sikkerhetsbevisste forbruker bør holde seg for god til å hoppe på kjedenes lokketilbud, spesielt før jul. Hvor billig vil man egentlig gjøre familiehøytiden? Hvilken julestemning sprer man ved å dumpe et frosset EMV-produkt til 40 kroner kiloen ned på festbordet? For familieøkonomien er ikke det viktigste hvor dyrt man spiser mellom jul og nyttår, men hvor dyrt man spiser mellom nyttår og jul.

Kjedene fremstiller det som en naturlov at ribbeprisen skal dumpes før jul. De gir inntrykk av å være hjelpeløse i møte med konkurransesituasjonen i markedet. Slik er det selvsagt ikke. For noen år tilbake var ribbeprisen helt nede i ti kroner kiloen. Når minsteprisen nå er firedoblet, er det ikke fordi forbrukernes betalingsvilje er firedoblet. Det er fordi kjedene har økt prisen.

Det bør de fortsette med. Prislappen for norsk mat bør være like ærlig og sanndruelig som måten den produseres på.

Oppsummert Dumpingens høytid 1 Priskrig på ribbe hører julen til. Slik må og bør det ikke være. Ingen tjener 2 Det forbrukerne sparer på billig ribbe må de betale tilbake resten av året. Billig rykte 3 Dagligvarekjeder og forbrukere bør betenke hvor billig de ønsker å gjøre seg selv og julen.