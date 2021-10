Beundringsverdig kamp for ytringsfriheten

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det tas med rette i bruk store ord i omtalen av mottakerne av Nobels fredspris for 2021.

Den filippinske journalisten og redaktøren Maria Ressa og den russiske journalisten og redaktøren Dmitrij Muratov er ekstremt modige og sterke representanter for det som i mange deler av verden er et livsfarlig yrke.

Ressa er utdannet i USA, har jobbet for blant andre CNN i Asia og driver nettavisen Rappler. Hun har avdekket politisk vold og terrorisme, hun har konfrontert Filipinenes brutale diktator Rodrigo Duterte med overgrep fra myndighetene. Ressa risikerer fengselsstraff, men håper å kunne komme til Norge for å motta fredsprisen i desember.

Muratov er redaktør i Novaja Gazeta, en av de få regimekritiske publikasjonene i Russland. Muratov har stått i krigen for sin avis' uavhengighet, som under svært vanskelige forhold avslører overgrep og korrupsjon og er kritiske til landets makthavere.

Enkeltpersonene Ressa og Muratov er i seg selv verdige mottakere av Nobels fredspris. Samtidig representerer de tusenvis av pressefolk over hele verden som setter livet på spill for å utøve sitt yrke. I fjor ble 60 journalister drept. Mange forfølges, trues, angripes og fengsles.

De to viser hva det vil si å arbeide i felten, innenfor rammer der ytringsfriheten er under press og stadig blir innskrenket. Totalitære og autoritære regimer forsøker å kneble mediene, men ytrings- og informasjonsfriheten er også truet av sosiale mediers algoritmestyring, ekkokamre, spredning av desinformasjon, konspirasjonsteorier og falske nyheter.

Her hjemme nyter vi godt av et fungerende demokrati med stor pressefrihet. De overnasjonale medieplattformene og deres algoritmer setter likevel fakta under press også her i Norge. Alle har et ansvar for å holde den debatten levende.

Denne pristildelingen løser ikke problemene mange journalister står i. Tvert imot kan det være risikabelt å få denne type oppmerksomhet. Det kan slå tilbake mot mottakerne og deres kamp for det frie ordet.

Nettopp derfor er tildelingen så viktig når den setter søkelyset mot statsledere i land med innskrenket ytringsfrihet.

Fremstående, uredde journalister som avdekker konflikter og kritiserer makten bidrar til en opplyst befolkning og informert samfunn. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet, fri presse er en grunnpilar i demokratiet og dermed en buffer mot krig og konflikt.

Det kan virke som store ord når journalister får en pris. Men det er, som Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen uttrykte, en høyere himmel over de problemstillingene denne pristildelingen tar opp.

Vi gratulerer Maria Ressa og Dmitrij Muratov med Nobels fredspris.