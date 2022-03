Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Den viktigste matvareberedskapen her til lands er jordbruksnæringa og den jevne matvareproduksjonen norske bønder står for.

Stortinget har vedtatt at norsk selvforsyning av mat skal styrkes. Det er viktig at målet følges opp med konkrete tiltak i jordbruksoppgjørene. Krigen i Ukraina anskueliggjør hvor viktig norsk selvforsyning er. Russland er verdens største hveteprodusent. Ukraina er den fjerde største. Det er krig i verdens største kornkammer. Prisene stiger.

I tillegg gjør klimaendringer og mer ekstremvær avlingene i store deler av verden mer usikre.

Det er mildt sagt usolidarisk å overby fattige land på verdensmarkedet for å sikre landet import. Det solidariske er å sørge for så stor selvforsyning som mulig.

Her i Nationen har vi derfor lenge tatt til orde for å gjenopprette ordningen med beredskapslagring av korn. Det har naturlig nok flere andre også. Statens landbruksforvaltning foreslo å gjenoppbygge lagrene i 2012. Det skjedde ikke. Solberg-regjeringa ville dessverre ikke bruke penger på beredskapslagring av korn.

Les også: Slik sørger bønder for at vi har korn på lager her i landet

Annonse

Det var i de harde 1920-årene, i 28, at Statens Kornforretning fikk ansvaret for å bygge opp et beredskapslager av korn for ett års forbruk, med virkning fra 1929. På 1990-tallet ble ordningen trappet ned, for så å bli avviklet i 2003 og erstattet med en lagerordning for 20 dagers melforbruk nord for Ofoten.

Nå tilsier både krigen i kornkammeret og klimahensynene at Norge raskest mulig gjeninnfører beredskapslagring av korn. Ap/Sp-regjeringa går også i Hurdalsplattformen inn for etablering av beredskapslager.

Under kornkonferansen i januar sa landbruksminister Sandra Borch (Sp) at beredskapslageret skal etableres. Hun understreket at det ikke var spørsmål om lageret skulle bygges, men om hvordan det praktisk kan løses og hva det vil koste.

Mandag morgen sa Sps stortingsrepresentant Jenny Klinge til NRK at det haster med å få etablert offentlig beredskapslagring av matkorn, på bakgrunn av krigen i Ukraina – men også uavhengig av krigen.

Ved nyttår var det totalt lagret litt under en million tonn korn her i landet. Det viser anslag Landbruksdirektoratet har gjort for Nationen. Rundt 30 prosent av det lagrede kornet var lagret på norske gårdsbruk, altså direkte av bøndene.

Resten var lagret på møller og anlegg for produksjon av enten matmel eller kraftfôr. En stor del av disse anleggene er også eid av bønder.

Mens vi venter på et nytt beredskapslager, er det altså stort sett bøndene selv som sørger for kornlagre. Det er betryggende at det finnes noen kornlagre i landet, men det er langt fra tilstrekkelig. Ap/Sp-regjeringa bør så raskt som mulig sette i gang arbeidet med å etablere beredskapslager for korn i Norge.