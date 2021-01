Vi må ta lettelsene stegvis, og ikke lette for mye, for raskt, sa statsminister Erna Solberg til Dagsrevyen denne uka. Det er riktig.

Det er imidlertid summen av lettelser, innstramminger og videreførte tiltak som utgjør den samlede smittedemping i samfunnet. Da er det synd at regjeringen tildels har handlet for lite, for sent når det gjelder restriksjoner på statlig nivå.

I juni ga regjeringen utenlandske arbeidere fritak fra karantene i ti dager, til advarsler fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det har vært fritt fram for å gå forbi testkøen på Gardermoen, selv for folk som kommer fra røde land.

Bare siden riksgrensen ble "stengt" 2. januar har over 5000 biler kommet inn over grensen, på såkalt "stengte" grenseoverganger, melder VG. Avisens data stammer fra et fåtall av de mange grenseovergangene mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.

7000 utenlandske soldater fra røde land er nylig fløyet til Troms og Finnmark. Forsvarsministeren har nektet å avlyse militærøvelsen Joint Viking, til tross for at helsedirektør Bjørn Guldvog har uttrykt skepsis. Mange titall soldater er påvist å ha tatt med koronaviruset inn i landet.

Samtidig som de statlige tiltakene har vært svake, nektes kommunene å bruke lokalt skjønn.

Skolebarn har vært delvis hjemme, og serveringsbransjen holder i stor grad stengt, på grunn av et statlig skjenkeforbud som Folkehelseinstituttet åpner for å myke opp. Men nei: Restriksjonene gjelder fortsatt nasjonalt, også på steder uten påvist smitte.

Helseminister Bent Høie sier riktig at smitte kan bryte ut også på mindre steder som i dag er koronafri. Men det er nettopp derfor vi har en kommunal smittevernmyndighet.

Kommunelegene kan stenge lokale skoler, serveringssteder og, for den saks skyld, det meste annet i kommunen sin - på timen - dersom det påvises lokal smitte. I mange kommuner ute i landet er det nettopp slik de siste ti månedene har forløpt: Ingen smitte - eventuelt blaff av smitte som dør raskt ut etter lokal isolasjon og nedstengning.

Vi kan ikke treffes over en øl - ikke en gang ved et måltid på den lokale restauranten. Men handler vi øl i butikken, kan vi støte på et skiftarbeidslag fra utlandet. I Nord-Norge kan vi også påtreffe en tropp soldater fra røde land.

Dette styrker ikke forsvarsevnen mot viruset. Det er gledelig at opposisjonen tirsdag påla regjeringen å styrke kontrollen og testkapasiteten både på grensen og på arbeidsplassene som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft.