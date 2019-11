Ber Vedum drive lobbyvirksomhet

Tidligere nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen, vil bli Frp-leder og drømmer om statsministerjobben, som blant andre Jærbladet (6. november) har skrevet om. Ketil Solvik-Olsen har skrevet en hel bok om Ketil Solvik-Olsen, som heter «På vei».

Solvik-Olsen innrømmer så gjerne overfor pressen at han er klar for å ta over etter Siv Jensen: «Jeg er villig til å ta et slikt ansvar, dersom det blir et tema. Men jeg har ikke et ønske om å bytte ut Siv», sa Solvik-Olsen til Dagen 7. november.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Ketil Solvik-Olsen angriper Sp, som nå sanker velgere fra mange partier, inkludert Frp. I Norfaktas novembermåling fikk Sp 19,2 prosents oppslutning og Frp 8,4 prosent.

Annonse

Onsdag meldte NTB at «Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet». En kan si mye om USA, blant annet at landet er «the home of» lobbyisme og til dels kynisk politisk spill. Mon det har inspirert Solvik-Olsen? Han gjør nemlig et nummer av at Senterpartiet har makt til å få stoppet utenlandskabelen NorthConnect. «Trygve Slagsvold Vedum må slutte å drive spill i Stortinget, og heller bruke makt i kommunene. Det er de som står bak prosjektet NorthConnect og det er de som kan trekke det», sier Solvik-Olsen på telefon fra USA.

Hva slags «makt» mener Solvik-Olsen stortingsrepresentant og Sp-leder Vedum skal øve overfor kraftselskapene bak NorthConnect-søknaden om å få bygge en eksportkabel for norsk kraft til Storbritannia?

Skal Vedum «bruke makt» på ledelsen i svenske Vattenfall framfor å følge demokratiske spilleregler og arbeide mot flere utenlandskabler i Stortinget? Vattenfall står bak NorthConnect-søknaden, sammen med norske Lyse, Agder Energi og E-CO Energi. Skal kraftselskaper med kommunale eiere ta andre hensyn enn sin egen bunnlinje? Skal kommunene bestemme nasjonal kraftpolitikk? Det er i så fall nye toner fra Frp.

Mener Solvik-Olsen at spørsmålet om Norge skal eksportere kraft som råvare og «importere» enda høyere strømpriser ikke angår «folk flest» og Stortinget? Bør ikke våre folkevalgte drøfte hvorvidt Norge skal fortsette å bruke tilgangen til rimelig strøm som et konkurransefortrinn for norsk industriproduksjon? Mener virkelig Solvik-Olsen at Vedum skal ta slike problemstillinger med NorthConnect-selskapene på kammerset?

Dersom den tidligere Frp-nestlederen ikke vet bedre, vitner det om manglende demokratisk sinnelag. Dersom han vet bedre, handler det om banalt politisk spill.