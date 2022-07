Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Inflasjonen øker og matvareprisene øker i Norge også. Ifølge SSB økte tolvmånedersveksten ytterligere i juni, etter stor årsvekst i mai. "I juni var det først og fremst økte priser på drivstoff og matvarer som gjorde at vi fikk en ytterligere heving i tolvmånedersveksten. Matvareprisene økte uvanlig mye" sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen, til NTB.

Fra mai til juni steg matvareprisene med 2 prosent. Og prisen på matvarer har økt med 5,6 prosent det siste året. Det er kjøtt og kornprodukter som har økt mest, med henholdsvis 9,4 og 5,2 prosent.

Da Russland angrep Ukraina i februar, påvirket det øyeblikkelig matprisene rundt om i verden. Det var særlig kornprisene som økte. Hvete, som omsettes på Matif-kornbørsen i Paris, steg for eksempel med 35 prosent mellom 1. februar og 5. april i år, ifølge Sveriges Television, SVT.

Ukraina og Russland er begge blant verdens fem største eksportører av hvete og bygg. Russland var verdens største hveteeksportør i 2020, ifølge FAO. Ukraina var verdens femte største. Eksportbegrensninger fra Ukraina og sanksjoner mot Russland har forårsaket problemer i det internasjonale kornmarkedet. Ukraina har også en betydelig eksport av mais og solsikkefrø.

Forskere ved Sveriges landbruksuniversitet mener likevel at krigen ikke er den eneste årsaken til de høye prisene.

"Prisene steg mye allerede før krigen, og da var forklaringen flaskehalser, dyrere drivstoff og dyrere gjødsel", sier Torbjörn Jansson, docent i nationalekonomi (samfunnsøkonomi) ved Agrifood Economics Centre på Sveriges lantbruksuniversitet til SVT.

Jansson og andre forskere ved landbruksuniversitetet viser til at krigen i Ukraina kom i tillegg - men at krigen i seg selv ikke tilsier så stor prisøkning på mat som den vi ser nå. Forskerne mener det handler mer om "förväntningar och rädsla", forventninger og frykt.

"Det er en slags forsikringsatferd. Fôrprodusenter og bryggerier, som for eksempel kjøper mye korn, ønsket å sikre tilgjengeligheten", mener de svenske forskerne. Med andre ord - hamstring.

Torbjörn Jansson viser til at de uvanlig høye matvareprisene også kan være påvirket av ren spekulasjon. Korn kjøpes og selges på kontrakter på kornbørsen, ofte lenge før avlingene høstes. Akkurat som med andre verdipapirer, øker kursen dersom flere ønsker å kjøpe.

"Folk sulter ikke fordi det er for lite mat i verden. De sulter fordi de har for lite penger. Det er nesten like mye mat nå som før krigen", sier Torbjörn Jansson. Slik minner han oss om behovet for å organisere en mer rettferdig internasjonal mathandel. Som blant annet kan forebygge, og helst avskaffe, spekulasjon i kornkontrakter og andre basisvarer.